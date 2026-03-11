İdris Şahin'den TBMM'de Ceza Artışlarına Tepki: Vatandaş Bu Cezaların Altından Kalkamaz

(ANKARA) - DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen kanun teklifindeki ceza artışlarını eleştirerek, vatandaşın ekonomik koşullar nedeniyle bu cezaları ödeyemeyeceğini söyledi. Şahin, "Bu trafik cezaları çok fahiş, bunların altından bu vatandaş kalkamaz. Çünkü asgari ücretin 28 bin lira olduğu, en düşük emekli maaşının 20 bin lira olduğu bir yerde 140 bin liralık, 280 bin liralık bir trafik cezasını vatandaşın ödeyebilme imkanı yok" dedi.

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, hükümetin Meclis'e getirdiği yasa tekliflerini sert sözlerle eleştirdi. İktidarın parlamentoyu etkin şekilde çalıştırmadığını savunan Şahin, getirilen düzenlemelerin ülke gündeminden kopuk olduğunu söyledi.

Şahin, iktidarın vergi ve cezalar yoluyla bütçedeki açığı kapatmaya çalıştığını belirterek, özellikle ceza artışlarının vatandaşın ekonomik gerçekleriyle örtüşmediğini ifade etti. Şahin, konuşmasında şunları söyledi:

"Değerli milletvekilleri, ısrarla ifade ediyoruz, iktidar yorgun ve Parlamentoyu çalıştırmaktan aciz ve Parlamentoya getirmiş olduğu yasalarla ülke gündeminden kopuk sadece vergi salmak, ceza salmak ve vatandaşı cezayla korkutarak bütçedeki cari açığı kapatma arzusu içerisinde."

Evet, 23'üncü maddede de 4915 sayılı Kanun'un 23'üncü maddesinin birinci fıkrasında düzenleme yapılıyor. Bu düzenlemede ne yapılıyor? Avlaklarda izin almadan avlananlara 200 ibaresi çıkarılıyor 10.000'e ve yine 350 ibaresi yerine de 15.000 ibaresi konuluyor. Değerli milletvekilleri, özellikle iktidar sıralarına sesleniyorum: Emekliye bayram ikramiyesi 4 bin lira için "Biz gereğini yaptık." diyorsunuz ama avlaklarda izin almadan avlananlar için 200 liradan 10 bin liraya rahatlıkla çıkartabiliyorsunuz ve yine 350 liradan 15 bin liraya çok rahatlıkla burada cezai yaptırımı artırabiliyorsunuz.

"Vatandaşımızın gerçek ihtiyaçları doğrultusunda yasal düzenlemeler getirin"

Yaptığınız artırımın miktarı nasıl biliyor musunuz? Geçtiğimiz haftalarda burada Karayolları Trafik Kanunu geçerken ısrarla sizleri uyarmıştım. Çok değerli milletvekillerimizin bir kısmı da buradaydı ve ismen hitap etmiştim, demiştim ki size: "Yaptığınızın farkında mısınız siz? 140 bin lira ceza, 280 bin lira ceza ne demek? APP ne demek biliyor musunuz sayın milletvekilleri? Sadece yürütme getirdi diye, siz buradan el kaldırarak bu yasaları geçiriyorsunuz ama uygulamada çok büyük sıkıntı çekersiniz." demiştik. Ne oldu? Bugün İçişleri Bakanı ne ifade etti? "APP'lerle

alakalı yapılan cezaları kaldırıyoruz, 1 nisana kadar da bu düzenlemeyi yeniden ortaya koyacak ve vatandaşımızı bilgilendireceğiz." dediniz. Şimdi size diyoruz ki: Bunları komisyonlarda olgunlaştırsanız ve vatandaşımızın gerçek ihtiyaçları doğrultusunda yasal düzenlemeler getirseniz de şu mübarek ramazan ayı içerisinde bunları hep birlikte Parlamentoda olgunlaştırarak çıkarsak ve milletimizi de memnun etsek ne kaybedersiniz ama siz milletle bağınızı kopartmış durumdasınız.

"Vatandaş bu cezaların altından kalkamaz"

Trafik cezaları geldiğinde emin olun, benim burada yapmış olduğum bu değerlendirmeler ve uyarılar hep aklınıza gelecek ve diyeceksiniz ki: Geçmişte bizi uyarmadılar ama biz, sizi uyarıyoruz diyen Ankara Milletvekili İdris Şahin bizi uyarmıştı. Bu trafik cezaları çok fahiş, bunların altından bu vatandaş kalkamaz, kalkamayacak arkadaşlar çünkü asgari ücretin 28 bin lira olduğu, en düşük emekli maaşının 20 bin lira olduğu bir yerde 140 bin liralık, 280 bin liralık bir trafik cezasını vatandaşın ödeyebilme imkanı yok ve o TOFAŞ'ları, Renault'ları getirip sizin kapınızın önüne park edecek arkadaşlar çünkü araçlarının cezasını ödeyebilecek imkanları yok, hiç olmazsa anahtarlarını size teslim etmek suretiyle diyecekler ki "Buyurun değerli milletvekillerim, bu araçları siz kullanın."

"Böyle ağır cezaları vatandaşın kaldırabilecek ekonomik imkanı yok"

Değerli arkadaşlar, yapıcı eleştirilerde bulunuyoruz. Emin olun, bu yapacağımız düzenlemeler 86 milyonun menfaatine olacak olan düzenlemeler ama kulağınızı kapatıyorsunuz ve özellikle bakanlıklardan gelen yasa tekliflerinde de vatandaşla bağı kopmuş idarecilerin getirmiş olduğu bu düzenlemeleri burada kanunlaştırıyorsunuz, ondan sonra da dönüp millete "Hata yaptık." diyorsunuz. Gelin, burada bu hataya tekrar düşmeyin. "200 lira" ibaresini çıkarıp 10 bin lira, böyle bir ceza koymayın. Yine, 350 liranın yerine 15 bin lira gibi bir cezayı orman köylüsüne yapmış olduğu bir hatadan dolayı yüklemeyin. Yarın bu orman köylüleri gelecek, sizin kapınızı çalacak, bizim kapımızı çalacak. Bu madde gerçekten geri çekilmesi gereken bir madde. Böyle ağır cezaları vatandaşın kaldırabilecek ekonomik imkanı yok. Keşke imkan olsa dükkan sizin iktidar sahipleri ama yok vatandaşta; cepte yok, cüzdanda yok, çantada yok, evde yok, bankadaki hesapta yok; bu cezaları ödeyebilecek vatandaş bırakmadınız. Gelin, bu önergemize kulak verin ve 22'nci maddeyi geri çekin ki vatandaş huzur bulsun."

Kaynak: ANKA