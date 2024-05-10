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ICRC: Gazze'de feci sonuçlara doğru ilerliyoruz

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Uluslararası Kızılhaç Komitesi sözcüsü Jason Straziuso, İsrail'in Refah kentine yönelik saldırılarının insani durumu daha da kaotik bir hale getirdiğini belirterek, 'Gıda, su, tıbbi malzeme durumu kritik seviyede. Böyle devam ederse, şu anda gördüğümüz durumdan daha da feci sonuçlara doğru ilerliyoruz' dedi.

- ICRC: " Gazze'de feci sonuçlara doğru ilerliyoruz"

GAZZE - Uluslararası Kızılhaç Komitesi sözcüsü Jason Straziuso, İsrail'in Refah kentine yönelik saldırılarının insani durumu daha da kaotik bir hale getirdiğini belirterek, "Gıda, su, tıbbi malzeme durumu kritik seviyede. Böyle devam ederse, şu anda gördüğümüz durumdan daha da feci sonuçlara doğru ilerliyoruz" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanı aralıksız devam ederken, bölgedeki insani durum giderek kötüleşiyor. Başta ABD olmak üzere birçok Avrupa ülkesi gıda, tıbbi malzeme, yakıt ve diğer insani ihtiyaçların bölgeye girmesini engelleyen İsrail ordusunun işlediği savaş suçlarına destek veriyor. Uluslararası Kızılhaç Komitesi sözcüsü Jason Straziuso yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını güneydeki Refah kentine doğru genişletmesinin ardından kaçmaya çalışan yüz binlerce Filistinlinin "son derece kaotik bir durumla" karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu. Straziuso, "Gıda, su, tıbbi malzeme durumu kritik seviyede. Böyle devam ederse şu anda gördüğümüz durumdan daha da feci sonuçlara doğru ilerliyoruz" dedi.

Geçişlerin kapatılmasının ardından İsrailli yetkililerden sık sık insani yardım malzemelerine erişim izni istediklerini belirten Straziuso, "İsrailli yetkililer, sınırı bir an önce geçmek için bekleyen daha fazla ikmal kamyonu getirmek için çaresiz olduğumuzu biliyorlar. Sivillerin, binaların, okulların, tıbbi tesislerin hedef alınmaması konusunda görüşmeler yapılıyor ve bu görüşmeler aylardır devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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