İçişleri Bakanlığından bir gazetenin 'silahlanma' iddialarına ilişkin açıklama - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İçişleri Bakanlığından bir gazetenin 'silahlanma' iddialarına ilişkin açıklama

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
İçişleri Bakanlığından bir gazetenin 'silahlanma' iddialarına ilişkin açıklama

İçişleri Bakanlığı, bir gazetede yer alan "Kritik Bir Süreçteyiz" başlığı ile verilen habere ilişkin, bireysel silahlanmaya yönelik iddialar ile ateşli silah ve kesici delici aletle işlenen olaylar ve bu olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin verilerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, bir gazetede yer alan "Kritik Bir Süreçteyiz" başlığı ile verilen habere ilişkin, bireysel silahlanmaya yönelik iddialar ile ateşli silah ve kesici delici aletle işlenen olaylar ve bu olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin verilerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, 07.06.2022 tarihli günlük bir gazetede yer alan "Kritik Bir Süreçteyiz" başlığı haberine ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, verilen haberde, bireysel silahlanmaya yönelik iddialar ile ateşli silah ve kesici delici aletle işlenen olaylar ve bu olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin verilerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Haberde, "2018 yılından bu yana silah ruhsatı alanların sayısının yüzde 100'den fazla arttığı" yönündeki iddianın doğru olmadığı belirtilerek şu bilgiler verildi:

"2018 yılında, 10.869'u bulundurma, 39.516'sı taşıma olmak üzere verilen toplam ruhsat sayısı 50.385'tir. 2021 yılında verilen ruhsat sayısı ise 16.495'i bulundurma, 41.234'ü taşıma olmak üzere toplam 57.729'dur.

Düzenlenen silah taşıma ruhsat sayıları, aktif silah bulunan kişi sayısını değil, düzenlenen ruhsat sayısını ifade etmektedir. Silah ruhsatının kimlere ve nasıl verileceği ilgili kanun ve yönetmelikte açıkça bellidir. Bu şartlara haiz olmayanlara asla silah taşıma ruhsatı verilmemektedir."

Bakanlıktan ülkelerin toplam nüfuslarına göre ruhsatlı silah oranları ise şu şekilde sıralandı: İtalya %11,5 Çek Cumhuriyeti %8,3 Almanya %6,6 İspanya %6,3 Fransa %4,8 Türkiye %3. Yine aynı haberdeki '2021 yılında 3 bin 801 silahlı şiddet olayı yaşandı. 3.801 olayda, 2.145 kişi yaşamını yitirdi.' iddiası da abartılmış rakamlarla sunulmuştur.

Emniyet ve Jandarma sorumluluk bölgelerinde son 5 yıllık döneme bakıldığında ateşli silah ve kesici delici aletle işlenen toplam olay sayısı ve bu olaylarda hayatını kaybeden kişi sayısında düşüş meydana geldiği görülmektedir.

2017 yılında olay sayısı 1.730 iken, 2021 yılında bu sayı 1.491'e gerilemiştir. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2017'de 1.918 iken, 2021'de 1.633'e düşmüştür."

(Mehmet Kalay - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

İçişleri Bakanlığı Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title