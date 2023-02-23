İçişleri Bakanı Soylu, canlı yayında soruları yanıtladı: (2)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 43 bin 556 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Soylu, Hatay'daki Afet Koordinasyon Merkezi'nden yapılan TRT Haber canlı yayınında Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Yardımlar gönderilirken deprem bölgeleri arasında "ayrımcılık yapıldığı" iddialarına tepki gösteren Soylu, "Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Yaklaşık 313 bin bölgede çadır dağıtılmış. En çok çadırın geldiği yer Hatay." dedi.

Soylu, depremzedeler için konteyner kentlerin kurulduğunu, buraların dışında barınacaklara da kira yardımı gibi desteklerin verildiğini belirterek, "Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın tekrar bir talimatını aldık bu konuda. Kiracılar için 2 bin liraydı, onun 3 bin liraya çıkarılması konusunda..." ifadesini kullandı.

CHP'nin depreme hazırlık sürecindeki kentsel dönüşüm çalışmalarına birçok kez karşı çıktığını söyleyen Soylu, "Benim kanaatim bundan sonra Türkiye'nin, kentsel dönüşüm konusunda resen tedbir uygulamasıdır. Yani yeni bir döneme adım atmasıdır, yeni bir dönem oluşturmasıdır, yeni bir başlangıç yapmasıdır. Burada resen alacağı bu tedbirlerle birlikte de yolunda yürümesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Soylu, depremzedelerden ümitsizlik içinde olmamalarını isteyerek, şehirlerin daha doğru noktalara, daha güçlü yapılarla en kısa sürede yeniden inşa edileceğini vurguladı.

Bakan Soylu, "Bu depremde son rakamlara göre vefat sayımız 43 bin 556." bilgisini verdi.

Depremlerin ardından Hatay'ın demografik yapısının değişeceğine ilişkin iddiaların hatırlatılması üzerine Soylu, böyle bir şeyin mümkün olmadığını vurguladı.

"Şu ana kadar 564 şüpheli tespit edildi"

Soylu, "Kaç müteahhit hakkında yakalama kararı vardı, kaçı yakalandı, kaçı aranıyor?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"İlk dakikadan itibaren devletin bütün birimleri bu konuda teyakkuza geçmiştir. Duyduğumuz, bildiğimiz, gördüğümüz ve tespit ettiğimiz her isme yurt dışı çıkış yasağı koyduk. Bir taraftan arama kurtarma yaptık, bir taraftan telefonla böyle bir şey söz konusuymuş dedik ve müdahaleyi hemen yaptık. Bütün arkadaşlarımız teyakkuz halinde oldu. Bu işin kim olursa olsun, ne olursa olsun sonuna kadar gidilecek. Hiçbir şey insan canından kıymetli değildir. Bunun bedeli, her ne ise haksızsa haksız, suçluysa suçlu bir vesileyle ödettirilecektir. Şu ana kadar 564 şüpheli tespit edildi ve 160'ı tutuklandı, 175'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, hala 18 kişi gözaltında. Diğerlerini ise arama çalışmaları devam ediyor."

Depremzedelere 3 binden fazla derneğin yardımda bulunduğuna işaret eden Soylu, toplanan yardımların yerine ulaşması ve istismar yaşanmaması için inceleme yapacaklarının altını çizdi.

"Evim Yuvan Olsun" kampanyası

Depremzedeler için başlatılan "Evim Yuvan Olsun" kampanyasına 2 eviyle destek olduğu anımsatılan Soylu, isteyenlerin, evlerini depremzedelerin kullanımına ücretsiz sunabileceğini veya indirimli kiraya verebileceğini söyledi.

Soylu, depremin ardından kira ve nakliyedeki fahiş fiyatlara yönelik sıkı denetimler olacağının altını çizerek, bu tip durumlarla karşılaşanların valilik, kaymakamlık ve afet koordinasyon birimleri aracılığıyla da şikayette bulunabileceklerini söyledi.

(Bitti)