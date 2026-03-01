İçişleri Bakanı Çiftçi, Emniyet Genel Müdürlüğü iftar programında konuştu Açıklaması

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Diplomaside güçlü olmak, savunma sanayisinde caydırıcı bir seviyeye ulaşmak, yerli ve milli teknolojide atılım yapmak, sağlıkta, ulaştırmada, güvenlik altyapısında sağlam bir zemin kurmak doğrudan doğruya beka, istiklal ve istikbal mücadelesidir, meselesidir." dedi.

Çiftçi, İçişleri Bakanlığında düzenlenen Emniyet Genel Müdürlüğü iftar programında yaptığı konuşmada, ramazan ayına kavuşmanın huzurunu hep birlikte yaşadıklarını belirterek, "Başta Gazze olmak üzere yeryüzünün dört bir yanında zulüm altında olan kardeşlerimize nusretini ihsan eylesin. Cenab-ı Hak zalimlere fırsat vermesin, mazlumların feryadını rahmete, sabrını zafere, duasını felaha tebdil eylesin." ifadelerini kullandı.

Türk Polis Teşkilatı'nın, milletin huzur duasının sahadaki karşılığı olduğunu ifade eden Çiftçi, polisin, sokağın emniyeti, şehrin huzuru, devletin milletle kurduğu güven bağının en güçlü teminatlarından biri olduğunu söyledi.

Çiftçi, milletin evinde huzurun, sokaklarında güvenin, şehirlerinde sükunetin ve yarınlarında ümidin temininde polisin alın terinin, dikkatinin ve fedakarlığının bulunduğunu belirtti.

"Polislik mesleği çağımızdaki en mühim temsil alanlarından biridir"

Emniyet Teşkilatı'nın köklerinin yalnızca bir kurumsal başlangıcın tarihiyle sınırlı olmadığını anlatan Çiftçi, şunları söyledi:

"Bu teşkilatın ruhu, bizim devlet tasavvurumuzun ve medeniyet birikimimizin derinliklerinden beslenmektedir. Bizim medeniyetimizde tarih boyunca devlet, adaletle ayakta durmuş, nizamla güç bulmuş, insanı koruyarak meşruiyet kazanmıştır. Selçuklu'dan Osmanlı'ya uzanan idare geleneğimizde düzenin korunması, kamu huzurunun sağlanması, mazlumun muhafazası ve hakkın üstün tutulması daima asli bir görev olarak kabul edilmiştir. İşte polislik mesleği, bu büyük medeniyet yürüyüşünün çağımızdaki en mühim temsil alanlarından biridir."

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Emniyet Teşkilatı'nın, devlet aklının, adalet anlayışının ve medeniyet şuurunun yaşayan bir eseri olduğunu belirtti.

"Her görev bu ülkenin yarınlarına sahip çıkma kararlılığıdır"

Polisin, Türkiye'nin kanun ordusu olduğunu, gücünü ve meşruiyetini kanundan aldığını ifade eden Çiftçi, "Görevini hukuk içinde yerine getirir, adaletin tesisi için gece-gündüz çalışır, kamu düzenini korurken devletin şefkat elini de hissettirir. Bu üniforma devletin disiplinini, ciddiyetini, merhametini ve sorumluluğunu temsil eder." şeklinde konuştu.

Bakan Çiftçi, huzurun olmadığı yerde üretimin zayıflayacağını, güvenin sarsıldığı yerde sosyal hayatın yara alacağını, emniyetin zedelendiği yerde de toplumsal dengenin sarsılacağını vurgulayarak, "İşte bu sebeple polisimizin omuzlarındaki sorumluluk son derece büyüktür. Her nöbet milletimizin huzuruna adanmış bir nöbettir. Her müdahale kamu düzenini ayakta tutan bir iradedir. Her görev bu ülkenin yarınlarına sahip çıkma kararlılığıdır." dedi.

Bugün terörle mücadeleden uyuşturucuyla mücadeleye, organize suç örgütlerinden siber suçlara kadar her alanda amansız bir mücadele yürütüldüğünü vurgulayan Çiftçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milletimizin huzurunu hedef alan her karanlık yapı, polisimizin kararlı mücadelesiyle karşı karşıya kalmaktadır. Uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan, suç şebekelerini birer birer çökerten, dijital dünyadaki tehditlere karşı yüksek bir dikkatle görev yapan Emniyet Teşkilatımız, sadece bugünün güvenliğini korumuyor, aynı zamanda yarınlarımızı da emniyet altına alıyor. Bu büyük görevin ardında nice fedakarlıklar, nice sessiz kahramanlıklar vardır. Aziz milletimizin huzur ve güvenliği için canını feda eden nice yiğidimiz şehadet mertebesine kavuşmuştur. Aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Kahraman gazilerimizi şükranla anıyoruz. Onların emanetine sahip çıkmak bizim için hem bir vazife hem de bir vicdan borcudur."

İçişleri Bakanı Çiftçi, polislik mesleğinin her şeyden önce fedakarlık olduğunu belirterek, "Bu üniforma şereftir, sadakattir. Bu üniforma milletin selametini kendi rahatının önüne koyan yüksek bir adanmışlıktır." ifadesini kullandı.

"Bölgemizde yükselen tehditler bize bir hakikati yeniden göstermektedir"

Polislere, "Sizlerin cesaretiyle, azmiyle, sadakatiyle ve kahramanlığıyla çok daha güçlü yarınlara ulaşacağız inşallah. Aziz milletimizin huzuru için yürüdüğümüz bu yolda kararlılığımız tamdır, irademiz berraktır, hedefimiz açıktır." diye seslenen Çiftçi, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliğinde Türkiye her alanda tarihi mesafeler katetti. Bugün dünya genelinde yaşanan hadiseler, bölgemizde yükselen tehditler bize bir hakikati yeniden göstermektedir. Diplomaside güçlü olmak, savunma sanayisinde caydırıcı bir seviyeye ulaşmak, yerli ve milli teknolojide atılım yapmak, sağlıkta, ulaştırmada, güvenlik altyapısında sağlam bir zemin kurmak doğrudan doğruya beka, istiklal ve istikbal mücadelesidir, meselesidir."

"Polislerimizi her alanda desteklemeye aynı kararlılıkla devam edeceğiz"

Türkiye'nin bugün çok daha hazırlıklı, dirayetli ve kudretli bir noktada olduğunu vurgulayan Bakan Çiftçi, şunları kaydetti:

"İnşallah bu yürüyüş, Türkiye Yüzyılı vizyonu ile daha hızlı büyüyecek, büyük ve güçlü Türkiye hedefiyle daha da yükselecektir. Emniyet Teşkilatımız, Jandarmamız, Sahil Güvenliğimiz ve bütün güvenlik birimlerimizle 'Birlikte huzur, birlikte güven' hedefimizi daha güçlü ve daha kuşatıcı bir şekilde gerçekleştireceğiz. İçişleri Bakanlığı olarak Emniyet Teşkilatımızın yanında olmaya, altyapımızı güçlendirmeye, teknolojik kapasitemizi artırmaya, ekipman imkanlarımızı genişletmeye ve kahraman polislerimizi her alanda desteklemeye aynı kararlılıkla devam edeceğiz."

Programa, içişleri bakan yardımcıları ve Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş da katıldı.