İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'de konuştu Açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Terör ve işbirlikçileriyle, suçta kibirlenenlerle, çetelerle, zehir tacirleriyle, halkımızın huzuruna kastedenlerle mücadelemiz yılın 365 günü, gece gündüz durmadan devam edecek." dedi.

Yerlikaya, Suphi Öner Öğretmenevi'nde basına kapalı düzenlenen " Türkiye'nin Huzuru Mersin" başlıklı güvenlik toplantısına katıldı.

Toplantının ardından konuşan Yerlikaya, Mersin'in tarım, sanayi, turizm, ulaşım ve enerji gibi tüm sektörlerde Türkiye'nin lokomotif şehirlerinden olduğunu söyledi.

Yurt genelinde başta terör, organize suçlar, uyuşturucu, göçmen kaçakçılığı, siber suçlar ve asayiş olmak üzere operasyonların aralıksız sürdüğünü vurgulayan Bakan Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Terör ve işbirlikçileriyle, suçta kibirlenenlerle, çetelerle, zehir tacirleriyle, halkımızın huzuruna kastedenlerle mücadelemiz yılın 365 günü, gece gündüz durmadan devam edecek. 40 yıldır kardeşliğimize, birliğimize kasteden başta bölücü terör örgütü olmak üzere bütün terör örgütleriyle verdiğimiz mücadele bugün de amansız şekilde, duraksamadan devam ediyor. Bu mücadelemiz her zaman söylüyoruz; son terörist etkisiz hale getirilinceye, bu terör belasını bu topraklardan kazıyıp atıncaya kadar devam edecek."

Yerlikaya, kentte 4 Haziran-1 Kasım'da polis, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlara değinerek, şu bilgileri verdi:

"Bölücü terör örgütü PKK/KCK, FETÖ, DEAŞ ve sol terör örgütlerine yönelik düzenlenen 101 operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi. 191 şüpheli gözaltına alınırken 60 kişi tutuklandı, 59 kişi hakkında adli kararı verildi. Ayrıca, eylem yapma hazırlığında olan bölücü terör örgütü mensubu 1 terörist etkisiz hale getirildi."

Öncelikli hedeflerinden birinin ülkeyi organize suç örgütlerinden temizlemek olduğunu dile getiren Yerlikaya, Mersin'de buna yönelik son 150 günde yapılan 9 operasyonda gözaltına alınan 90 şüpheliden 31'inin tutuklandığını, 21'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini anlattı.

Uyuşturucu operasyonları

Bakan Yerlikaya, kentteki uyuşturucu operasyonlarına ilişkin de şunları aktardı:

"Teröristlerle arasında hiçbir fark görmediğimiz zehir tacirlerine de hayatı zehretmeye devam ediyoruz. Aynı dönemde ilimizde zehir tacirlerine yönelik 2 bin 533 operasyon düzenledik. Gözaltına alınan 2 bin 990 şüpheliden 230'u tutuklandı, 141 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. 26 Ekim'de Mersin Emniyet Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce Mersin Limanı'nda 610 kilogram kokain yakalandı. Bu yakalama, emniyet birimlerimizce gerçekleştirilen operasyonlar içerisinde miktar bakımından 5 Şubat 2019'da yine Mersin Limanı'nda ele geçirilen 615 kilogram kokain olayı sonrasında en büyük ikinci yakalamadır. Operasyonu düzenleyen kahraman polislerimizi bir kez daha tebrik ediyorum. Altını çizerek ifade ediyorum ki ülkemize uyuşturucu zehrini sokmak isteyenlere hayatı zehir edeceğiz. Ticaretin göz bebeği, liman şehri Mersin'imizin helal ve meşru ticaretini lekelemek isteyenlere asla geçit vermeyeceğiz."

Düzensiz göçle mücadele çalışmaları

Göçün, çağın en önemli küresel konularından biri olduğuna işaret eden Yerlikaya, Mersin'de geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin sayısının 227 bin 480, ikamet izniyle kalanların 41 bin 982, uluslararası koruma kapsamında kalanların 2 bin 105 olduğunu, kentte toplam 271 bin 567 düzenli göçmenin bulunduğunu bildirdi.

Yerlikaya, asıl mücadele alanlarının düzensiz göç ile göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bu amaçla son 150 günde ilimizde 15 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda, 55 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı, bunlardan 17'si tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Mersinli hemşehrilerime sesleniyorum, göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle ilgili bildiklerini Allah için 112 Acil Çağrı Merkezimize iletsinler. Tutuklananlar hapishanede. Adli kontrol verilenler, serbest bırakılanlar ve bunların dışında henüz bilmediklerimizle de ilgili gayretimiz şu; hiçbir zaman bunları bırakmış değiliz. Şimdilik serbest, adli kontrol. Tavsiyemiz ve temennimiz bir daha böyle bir işi yapmamaları. Ama yapıyorlarsa biz hiçbir şekilde onların peşini bırakmayacağız. Aynı dönemde yakalanan 645 düzensiz göçmenden 248'i sınır dışı edildi. Diğerlerinin sınır dışı işlemleri devam ediyor."

"Sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında"

Siber suçlar ve bilişim hukuku gibi kavramların artık tüm dünyanın gündeminde olduğunu aktaran Yerlikaya, "Teknolojinin gelişimi, internet kullanımının artması sonucu emniyet güçlerimizin yeni muharebe alanını 'siber vatan' olarak belirledik. Nasıl kara vatanda mahalle mahalle, sokak sokak organize suç çeteleriyle mücadele ediyorsak siber vatanda da suç odaklarıyla mücadele ediyoruz. Bizim sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında. Son 150 günde Mersin'de terör, bilişim, ödeme sistemleri, çocuk istismarı konularında 5 bin 780 sosyal medya hesabı üzerinde çalışma yapmışız. Aynı dönemde siber suçlara yönelik 12 operasyon düzenledik. Bu operasyonlarda 64 şahıs gözaltına alındı. Bunların 31'i tutuklandı." diye konuştu.

Kaçakçılık suçlarına yönelik çalışmaları da aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Yerlikaya, Mersin'de son 150 günde gerçekleştirdikleri 228 operasyonda 286 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Türkiye Yüzyılı'nın inşa sürecinde ülkenin huzur ve güvenliğinin temini için asayişin sağlanmasına çok büyük önem verdiklerini vurgulayan Yerlikaya, son 150 günde Mersin'de kişilere, mal varlığına, millete, devlete ve topluma karşı işlenen suçlar ile takibi gereken olaylarda aydınlatma oranlarının ortalama yüzde 97 olduğuna dikkati çekti.

"Jandarmamın, polisimin giremeyeceği sokak, açamayacağı kapı yoktur"

Mersinlilere bir telefon kadar yakın olduklarını dile getiren Yerlikaya, "Bizi 112'den arayın, bildirin. Güvenlik güçlerimizin hemen gereğini yerine getirdiğini göreceksiniz. Oradaki o suçluları götürüp adalete teslim edeceklerdir. Açık fikirle söylüyorum. Benim jandarmamın, polisimin giremeyeceği sokak, açamayacağı kapı yoktur." dedi.

Toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Yıldız ve Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da katıldı.