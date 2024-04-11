İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya Jandarma Komutanlığına ziyarette bulundu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Konya İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek jandarma personeliyle bayramlaştıklarını belirtti.

Yerlikaya, "Jandarmamız yılın 365 günü, bayram günlerinde de ülkemizin birlik ve beraberliği için görev yapmaya, hain teröristlerle, suç odaklarıyla mücadele etmeye devam ediyor. Rabbim her birini korusun, gözetsin. Ayaklarına taş değdirmesin." ifadelerini kullandı.