İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya Emniyet Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Ramazan Bayramı ile Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yılının bir arada kutlandığını belirtti.

Konya Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek polislerin hem bayramını hem de 10 Nisan Polis Günü'nü kutladıklarını aktaran Yerlikaya, "Polisimiz, 179 yıldır her daim milletimizin yanında, milletimizin emrinde, milletimizin hizmetindedir. Rabbim gece gündüz demeden görev yapan kahraman polislerimizi korusun, ayaklarına taş değmesin." ifadelerini kullandı.