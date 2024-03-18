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İçişleri Bakanı: 3 Organize Suç Örgütü Çökertildi, 22 Şüpheli Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van, Gaziantep ve Kırklareli merkezli operasyonlarda 3 organize suç örgütünün çökertildiğini, 22 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu suç örgütü üyelerine ait dijital materyal ve değerli eşyalara el konuldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van, Gaziantep ve Kırklareli merkezli 4 ilde düzenlenen "Mahzen-12" operasyonlarında 3 organize suç örgütünün çökertildiğini, 22 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Van, Gaziantep ve Kırklareli merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak jandarma tarafından "Mahzen-12" operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, Van'da Seyithan Durdu'nun elebaşılığını yaptığı "Düzensiz Göçmen Kaçakçısı Organize Suç Örgütü"nün, Gaziantep'te Abdulmuttalip Kurtoğlu'nun elebaşılığını yaptığı "Nitelikli Dolandırıcı Organize Suç Örgütü"nün, Kırklareli'nde ise Doğan Sabuncu'nun elebaşılığını yaptığı "Nitelikli Dolandırıcı Organize Suç Örgütü"nün çökertildiğini kaydetti.

Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 22 şüphelinin yakalandığını belirten Yerlikaya, şu bilgileri paylaştı:

"Van Saray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu, İran üzerinden gelen düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollardan ülkemize geçişini sağlamaya çalışarak 'göçmen kaçakçılığı' suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilen organize suç örgütü üyesi 7 şüpheli yakalandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu, Gaziantep ve Adana'da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda, internet üzerinden araç satış ilanı vererek, kendileri ile iletişime geçen vatandaşlardan para toplamak suretiyle bilişim sistemlerini kullanarak 'nitelikli dolandırıcılık' suçunu örgütlü olarak işleyen organize suç örgütü üyesi 10 şüpheli yakalandı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak 'nitelikli dolandırıcılık' suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilen organize suç örgütü üyesi 5 şüpheli yakalandı."

Operasyonlarda çok sayıda dijital materyale, suçtan elde edildiği değerlendirilen çok miktarda altın, döviz ve Türk lirasına el konulduğunu aktaran Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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