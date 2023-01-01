İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, İzmir'de yılbaşı denetimine katıldı Açıklaması

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, İzmir'de yılbaşı kutlamaları boyunca en üst düzey güvenlik tedbirleri alındığını kaydetti.

Erdil, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Osman Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel, Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı ile İzmir-İstanbul Otoyolu Akalan Gişeleri'ndeki jandarma ve polis uygulama noktasındaki ekipleri ziyaret etti.

Erdil, gazetecilere yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin her yıl olduğu gibi bu yıl da görevlerinin başında olduğunu, İzmir'de görev yapan kolluk birimlerinin çalışmalarını yerinde incelemek için sahada olduklarını söyledi.

İzmir'deki yılbaşı kutlamaları sırasında alınan güvenlik önlemlerine de değinen Erdil, şöyle konuştu:

"İzmir'de özellikle huzur ve asayiş noktasında, terörle mücadele konusunda trafik güvenliği ve düzensiz göç konusunda en üst düzeyde önlemlerin alındığını ve arkadaşlarımızın alanda olduğunu gördük. Çok şükür şu saate kadar herhangi bir güvenlik ve asayiş sorununa rastlamadık."

Erdil, yeni yılın başta İzmirlilere ve Türkiye'ye olmak üzere tüm insanlığa huzur, güven, bereket ve umut getirmesi dileğinde bulundu.

İzmir Valisi Köşger de kentteki yılbaşı kutlamalarının gayet sakin ve huzurlu geçtiğini belirtti.

Emniyet personelinin ve vatandaşların yeni yılını kutlayan Köşger, şunları kaydetti:

"Milletimizin güvenliği, huzuru, esenliği için vazife başındaki bütün arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Mesailerinde başarılar diledik. Şu ana kadar İzmir'de olağanüstü bir sıkıntı yok. Yılbaşı gayet güzel, sakin, huzurlu bir şekilde idrak ediliyor. 6 bini aşkın polisimiz, 2 bin 300 jandarmamız, 3 bini aşkın sağlık görevlimiz, 300'ü aşkın sahil güvenlik görevlimiz görev başında. Bütün arkadaşlarımız bir vazife şuurunda hareket ediyorlar. İnşallah sağ salim bu yılbaşını atlatırız. Burada vatandaşlarımızın da yeni yılını kutladık, sohbet ettik. İnşallah 2023 yılının ülkemize ve tüm dünyaya barış getirmesini dilerim."

Erdil ve beraberindekiler, jandarma ve emniyet personeliyle çay içip kestane yedi, hatıra fotoğrafı çektirdi.