İBB Ramazan Ayında Ücretsiz Etkinlikler Düzenliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ramazan ayına özel hazırlanan ücretsiz etkinliklere imza atacak.

İBB'den yapılan açıklamaya göre Sami Özer, Ahmet Özhan, Belkıs Akkale, Mehmet Esen, Sunay Akın-Dilek Türkan, Yeni Türkü, Şevval Sam, İncesaz, Gaye Su Akyol, Bengü, Irmak Arıcı, Veysel Diker, Gülşen Kutlu, Rafet El Roman, Tarkan Öngen ve Gece Yolcuları 24 Mart'a kadar devam edecek etkinliklerde sahne alacak.

Etkinlikler Fatih Anıt Parkı, Artİstanbul Feshane, Festival Park Kadıköy, Piyalepaşa, Tuzla Sahil, Pendik, Dudullu ve Kartal Neyzen Tevfik meydanları, Başakşehir İBB Onurkent Parkı ve Fatih Yerebatan Caddesi ile Avrupa ve Anadolu yakasındaki köyleri ziyaret edecek Gezici Ramazan Tırlarında gerçekleştirilecek.

Ramazan sohbetleri, Kavuklu ile Pişekar, Karagöz ve Hacivat, meddah ve illüzyon gösterileri, enstrümantal dinletiler, halk oyunları gösterileri, çocuklar için sokak sanatları ve atölyelerin de gerçekleştirileceği etkinlikler 16.00'da başlayacak.

Etkinlik programına İBB Kültür sosyal medya hesapları ile www.kultursanat.istanbul adresinden ulaşılabilecek.