Üye Girişi
Haberler

İBB Ramazan Ayında Ücretsiz Etkinlikler Düzenliyor

Güncelleme:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ramazan ayına özel olarak düzenlediği ücretsiz etkinliklerle vatandaşlara keyifli bir zaman geçirme imkanı sunacak. Sami Özer, Ahmet Özhan, Belkıs Akkale ve birçok ünlü sanatçının sahne alacağı etkinlikler, İstanbul'un farklı noktalarında gerçekleştirilecek. Ramazan sohbetleri, gösteriler ve atölyeler de etkinlik programında yer alacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ramazan ayına özel hazırlanan ücretsiz etkinliklere imza atacak.

İBB'den yapılan açıklamaya göre Sami Özer, Ahmet Özhan, Belkıs Akkale, Mehmet Esen, Sunay Akın-Dilek Türkan, Yeni Türkü, Şevval Sam, İncesaz, Gaye Su Akyol, Bengü, Irmak Arıcı, Veysel Diker, Gülşen Kutlu, Rafet El Roman, Tarkan Öngen ve Gece Yolcuları 24 Mart'a kadar devam edecek etkinliklerde sahne alacak.

Etkinlikler Fatih Anıt Parkı, Artİstanbul Feshane, Festival Park Kadıköy, Piyalepaşa, Tuzla Sahil, Pendik, Dudullu ve Kartal Neyzen Tevfik meydanları, Başakşehir İBB Onurkent Parkı ve Fatih Yerebatan Caddesi ile Avrupa ve Anadolu yakasındaki köyleri ziyaret edecek Gezici Ramazan Tırlarında gerçekleştirilecek.

Ramazan sohbetleri, Kavuklu ile Pişekar, Karagöz ve Hacivat, meddah ve illüzyon gösterileri, enstrümantal dinletiler, halk oyunları gösterileri, çocuklar için sokak sanatları ve atölyelerin de gerçekleştirileceği etkinlikler 16.00'da başlayacak.

Etkinlik programına İBB Kültür sosyal medya hesapları ile www.kultursanat.istanbul adresinden ulaşılabilecek.

Kaynak: AA / Güncel

Etkinlikler Müzik Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Çağrı Alperen Avcı kimdir? Zafer Partisi Bursa İnegöl Belediye Başkan Adayı Çağrı Alperen Avcı kaç yaşında, nereli? DEM Parti Mardin Yeşilli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Mardin Yeşilli adayı Sami İldem kimdir? Dilek Tepe kimdir? Memleket Partisi Adana Sarıçam Belediye Başkan Adayı Dilek Tepe kaç yaşında, nereli? Oğuzhan Üzü kimdir? Zafer Partisi Bursa Harmancık Belediye Başkan Adayı Oğuzhan Üzü kaç yaşında, nereli? Anıl Yetişkin kimdir? CHP Aydın Efeler Belediye Başkan Adayı Anıl Yetişkin kaç yaşında, nereli? Muhammet Enes Çıkat kimdir? Memleket Partisi Adana Pozantı Belediye Başkan Adayı Muhammet Enes Çıkat kaç yaşında, nereli? Yusuf Cengiz kimdir? AK Parti Balıkesir- İvrindi Belediye Başkan adayı Yusuf Cengiz kaç yaşında, nereli? Hatice Gençay kimdir? CHP Aydın Didim Belediye Başkan Adayı Hatice Gençay kaç yaşında, nereli? Dinçer Orkan kimdir? AK Parti Balıkesir- Karesi Belediye Başkan adayı Dinçer Orkan kaç yaşında, nereli? DEM Parti Mardin Savur Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Mardin Savur adayı Hatice Öncü kimdir? Sertan Kol kimdir? Memleket Partisi Adana Karataş Belediye Başkan Adayı Sertan Kol kaç yaşında, nereli? Mehmet Kıvrak kimdir? CHP Aydın Çine Belediye Başkan Adayı Mehmet Kıvrak kaç yaşında, nereli? DEM Parti Mardin Ömerli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Mardin Ömerli adayı Necla Figan Altındağ kimdir? İsmail Cankul kimdir? AK Parti Balıkesir- Kepsut Belediye Başkan adayı İsmail Cankul kaç yaşında, nereli? Ali Okkalı kimdir? CHP Aydın Buharkent Belediye Başkan Adayı Ali Okkalı kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title