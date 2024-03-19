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İBB, Fatih'teki projelerin açılışını gerçekleştirdi

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fatih'teki bazı projelerin açılışını gerçekleştirdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, açılışta yaptığı konuşmada İstanbul'un en gayretli ve adaletli yönetimi olduklarını vurguladı. İmamoğlu, yapılan çalışmaların önemine değinerek katılımcılardan bölgeyi gezmelerini istedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), Fatih'teki bazı projelerinin açılışı gerçekleştirildi.

Eminönü Meydanı'ndaki programda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul tarihinin en gayretli, en çalışkan yönetimi olduklarını ve hiçbir işlerinde, adaletten milim şaşmadıklarını söyledi.

Sarayburnu Parkı'nda olağanüstü güzel işler yaptıklarını anlatan İmamoğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk yapılan anıtının orada olduğunu belirterek "Biz nasıl bakarız biliyor musunuz bu tür olaylara? Tarihimizin tamamı bizim. Tarihimizin geçmişinden bugüne her anı, her kişisi bizim. Eksiğiyle, yanlışıyla, zaferleriyle, kutlamalarıyla, bayramlarıyla... Fatih Sultan Mehmet de bizim, Kanuni Sultan Süleyman da bizim, Mustafa Kemal Atatürk de bizim, hepimizin. Onun için biz, tarihine saygıyla bakarak bu alanların düzenlenmesine büyük önem verdik." diye konuştu.

İmamoğlu; Yerebatan Sarnıcı, Beyazıt Meydanı ve Ordu Caddesi'nin "pırlanta" gibi olduğunu belirterek katılımcılardan buraları gezmelerini istedi.

Hizmetlerin hayırlı, uğurlu olmasını temenni eden İmamoğlu, "Eminönü Meydanı ve Unkapanı arası çevre düzenlemesinin, Ragıp Gümüşpala Caddesi düzenlemesinin, Ali Paşa Sarayı zemin altı otoparkının, Sarayburnu Arkeoparkı'nın, Tekfur Sarayı Yaşam Parkı'nın açılışlarını gerçekleştiriyor, Reşat Nuri Sahnesi'nin temelini atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Pendik ve Sarıyer'de halk buluşması

İmamoğlu, Pendik ve Sarıyer'de halk buluşması programlarına katıldı.

İstanbul'a hizmetlerini anlatan İmamoğlu, katılımcılardan 31 Mart Yerel Seçimleri'nde destek istedi.

Kaynak: AA / Güncel

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