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Murat Kurum: İstanbul'un hakkını İstanbullulara harcayacağız

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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, hiç kimsenin deprem endişesi yaşamadığı, yuvaların güvenli hale geldiği bir İstanbul hayal ettiklerini ve İstanbul'un hakkını İstanbullulara harcayacaklarını söyledi.

Kurum, Beyoğlu Hasköy Kültür Sanat ve Gösteri Merkezi'nde Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonunun (Kamu-Sen) sahur programına katıldı.

Programda konuşan Kurum, AK Parti olarak her zaman çalışanın ve emekçinin yanında olduklarını, 1 Nisan sonrası belediyede de aynı hassasiyetle hareket edeceğini belirtti.

İstanbul'u güzelleştirmek için her zaman çalışanlarla ve vatandaşlarla birlikte hareket edeceklerini kaydeden Kurum, "1 Nisan'dan sonra sendikalarımız, belediyede de bizim, bu kardeşinizin yol arkadaşı olacak. Birlikte istişare etmekle kalmayacağız. Orada vatandaşlarımız, aziz İstanbul'a vaat ettiğimiz projeleri birlikte uyguladığımız paydaşlarımız olacak. Memurlarımızın, çalışanlarımızın haklarına, çalışma koşullarına dair tüm iyileştirmeleri de bir masada oturacağız, sendikalarımızla, vatandaşlarımızla, çalışan işçi emekçi kardeşlerimizle uygulayacağız." dedi.

"Bu emanete gözümüz gibi sahip çıkacağız"

Murat Kurum, İstanbul'un sahip olduğu güzelliklerle çok önemli bir şehir olduğunu ve şehrin hakkını geri alacaklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"İstanbul bizim gözümüzün nuru. İstanbul Peygamber Efendimizin müjdesi, şanlı komutanların, şairlerin ve dava adamlarının hayallerini süsleyen şehir. Bu şehir bize emanet edilmiş bir şehir. Bu şehir için ne fedakarlıklar verildi. Bu şehir Sultan Fatih'in emanetidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayal ettiği o muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için çabaladığımız şehirdir. Bu şehir rahmetli Erbakan hocamızın emanetidir. Bu şehir başbuğ Alpaslan Türkeş'in, şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun emanetidir. Bu şehir bize, 22 yıldır gecesini gündüzüne katan liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emanetidir. Biz bu emanete gözümüz gibi sahip çıkacağız."

Kentte özellikle deprem ve trafik sorunu merkezli projeler üreteceklerine işaret eden Kurum, "Güzel bir İstanbul'a, hayallerimizin, hedeflerimizin olduğu bu aziz şehre hizmetkar olmak için yollara çıktık. Biliyoruz ki ancak samimi hayaller, ancak gönülden kurulan hayaller muradına kavuşur. Bu kardeşinizin de, Murat Kurumu'nun da bir hayali var. Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki, hiçbir annemiz, hiçbir babamız, hiçbir kardeşimiz deprem endişesi yaşamasın. İstanbul'umuzda yuvalarımız güvenli hale gelsin istiyoruz. Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki trafik artık çile olmaktan çıksın." diye konuştu.

"Bizi balya balya paralarla görmeyeceksiniz"

Eser siyasetini merkeze alan bir belediyecilik yapacaklarını vurgulayan Kurum, "Dedikoduların tarafında olmayacağız. Hep üreten tarafta olacağız. Hayallerimizi, vaatlerimizi unutmayacağız. İstanbul'un hakkını İstanbullulara harcayacağız. Bizi balya balya paralarla görmeyeceksiniz. Bizi çalışırken, İstanbul için üretirken göreceksiniz." ifadelerini kullandı.

İstanbul'un son döneminde kaderine terk edildiğini söyleyen Kurum, "Milletin huzurunda söz veriyoruz. Biz İstanbul'u asla ve asla kaderine terk etmeyeceğiz. Milletimizin her anında yanında olacağız." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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