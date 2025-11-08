Huzeyfe Benli, Çin İthalat Fuarı'nda Türk Ürünlerini Tanıtıyor

SHANGHAİ, 8 Kasım (Xinhua) -- 18 yıldır Çin'de yaşayan "Çin uzmanı" Huzeyfe Benli, Shanghai'da düzenlenen 8. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda ilk kez katılımcı olarak yer alıyor. Benli, fuarın yeni ürünleri tanıtmak için büyük bir platform olmasının yanı sıra Türkiye ile Çin arasında işbirliği ve yatırım açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirtiyor.

Çin'de ilk kez sergilenecek gül yağı cilt bakım ürünlerini fuara getiren Benli, bu ürünlerin gül yağı ihracatıyla ünlü ve "Gül Şehri" olarak bilinen Isparta'dan geldiğini ifade etti. Benli, Xinhua'ya verdiği demeçte, Isparta'da 1500 farklı çeşit gül ürününün yerel olarak üretildiğini ve gül sektöründe 300.000'den fazla kişinin istihdam edildiğini belirterek, "Ancak bu şehir Çin pazarında pek bilinmiyor. 8. Çin Uluslararası İthalat Fuarı aracılığıyla Çin'e güllerin hikayesini anlatmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Benli'nin standında öne çıkan bir diğer ürün de kahve. Türkiye'de insanların 800 yıldan fazla süredir kahve içtiğini ve kahve kültürünün sosyal yaşamın ayrılmaz bir parçası haline geldiğini vurgulayan Benli, "Şimdi bu kahve kültürünü Çin'e taşımak istiyorum" dedi.

Kavurma, öğütme, demleme ve baharat ekleme gibi işlemlerle hazırlanan Türk kahvesinin kendine özgü bir lezzete sahip olduğunu belirten Benli, sadece geleneksel baharatlar eklemekle kalmayıp, "sakız" aromalı kahve sunarak da Türk kahvesini Çin pazarına tanıtmayı planladığını söyledi. Benli, "Shanghai'daki restoran ve kafelerle işbirliği yaparak eğitimler vermeyi planlıyoruz. 9000'den fazla kafenin bulunduğu Shanghai'da, bu yeni tada sahip kahvenin kendine bir kitle bulacağına inanıyorum" diye konuştu.

Türk kahvesinin sadece tadıyla değil, aynı zamanda yerel kültürün de ayrılmaz bir parçası olduğunun altını çizen Benli, "Türkiye'de kahve içtikten sonra arkadaşlar genellikle kahve telvesini fincana ters çevirip desenleri yorumlayarak dilek tutar veya birbirlerine mesajlar iletir. Buna 'fal' denir, Çincede 'mutlu olma yolu' olarak anlaşılır" dedi.

Huzeyfe Benli, ayrıca kahve telvesini fotoğraflayıp sosyal medya içeriği oluşturabilen "Pearl Sister" adlı bir robotu tanıtmayı planladığını, bunun, kahve dükkanı deneyimini zenginleştireceğini ve Çinli genç neslin "fotoğraf çekme kültürüne" hitap edeceğini sözlerine ekledi.

Benli'nin şirketi de ithalat fuarı sırasında Greenland Grubu ile stratejik işbirliği anlaşması imzaladı. Buna göre iki taraf, Çin ve Türkiye arasında tıbbi bir B2B dijital platformu kuracak. Bu platform, binlerce Çinli tıbbi cihaz üreticisinin kaynaklarını bir araya getirerek Türk tıbbi teknoloji şirketlerinin Çin pazarını genişletmesine yardımcı olacak ve Çinli tıbbi şirketlerin Türkiye'ye girişini teşvik edecek. Anlaşma kapsamında önümüzdeki iki yıl boyunca, her iki taraf platformun geliştirilmesine, yurtdışı şirketlerin kurulmasına ve pazarın genişletilmesine öncelik verecek ve ticaret ilişkilerini kademeli olarak daha derin bir endüstriyel entegrasyona dönüştürecek.

18 yıldır Çin'de yaşayan biri olarak Çin'in yüksek düzeydeki dışa açıklığı konusunda derin bir anlayışa sahip olduğunu kaydeden Benli, "yüksek düzeyde dışa açıklık, Türkiye'deki işletmelerimize Çin pazarını gerçekten anlamaları ve fırsatlar bulmaları için olanak sunuyor" diye konuştu. Benli, ithalat fuarının bu yüksek düzey açıklık platformu sayesinde daha tatbiki işbirliği sonuçları elde edildiğini ve modern "İpek Yolu"na yeni bir anlam kazandırıldığını söyledi.

"Türkiye'deki işletmeler Çin pazarı hakkında çok az şey biliyor. Çin'e yatırım yapmak için eksiksiz bir hizmet yelpazesine ihtiyaçları var" diyen Benli, ekonomik ve ticari ilişkilerin sadece ithalat ve ihracatla sınırlı olmadığını, aynı zamanda derinlemesine yatırım ilişkilerini de kapsadığını vurguladı. Yeditepe Üniversitesi ile işbirliği yapan bir biyomedikal teknoloji şirketinin Çin'e girişini aktif olarak destekleyen Benli, gelecek yıl 50'den fazla Türk tıbbi teknoloji işletmesini fuara getirmeyi planlıyor.