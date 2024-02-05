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HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Belediyelerimizde rüşvet ve yolsuzluk olmayacak

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HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Batman'da düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuştu. Yapıcıoğlu, kazandıkları belediyelerde rüşvet ve yolsuzluğun olmayacağını vurgulayarak, belediyelerin hizmetlerinin adil bir şekilde yapılacağını belirtti. Ayrıca, kazanacakları belediyeleri Gazze şeridindeki belediyeler ile 'kardeş belediye' ilan ederek yardımlaşacaklarını ifade etti.

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Batman'da partisinin aday tanıtım toplantısına katıldı. Bir düğün salonunda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şiir dinletisi ile başladı. Programda Batman Belediyesi Başkan adayının Milletvekili Serkan Ramanlı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayının İsmail Çevik, Şırnak Belediye Başkan adayının da Mustafa Çimen olduğu duyuruldu. Programda konuşan Genel Başkan Yapıcıoğlu, kazandıkları belediyelerde rüşvet ve yolsuzluğun olmayacağını belirterek, 'Bizim siyasetimizin merkezinde insan vardır. Önce insan öncelik adalet' Merkezde insan hedefte adalet... Bizim belediyelerimizde Allah'ın izniyle rüşvet ve yolsuzluk asla olmayacaktır. Bizim belediyelerimizde hizmetler adil bir şekilde yapılacak. Aldığımız her belediyenin girişine 'Rüşvet alanda verende melundur' Hadis-i Şerif'ini asacağız inşallah" dedi.

'KAZANACAĞIMIZ HER BELEDİYEYİ, GAZZE ŞERİDİNDEKİ BİR BELEDİYE İLE 'KARDEŞ BELEDİYE' İLAN EDELİM?

Kazanacakları belediyeleri, Gazze şeridindeki belediyeler ile 'kardeş belediye' ilan ederek yardımlaşacaklarını ifade eden Yapıcıoğlu, '31 Mart günü şehirlerin idaresini, belediyelerin yönetimini emanet olarak bize tevdi ederse bu yönetimi adaletle gerçekleştireceğimizi ve yine bize emanet edilen milletin malını son kuruşuna kadar kendi malımızdan daha iyi koruyarak son kuruşuna kadar tamamını milletin hizmetine kullanmaya ant etmişiz. Biz, aldığımız her bir belediyeyi Gazze şeridindeki bir belediye ile 'kardeş belediye' ilan edelim ve inşallah araya bir köprü kuralım. Elden gelen bütün yardımı oradaki kardeşlerimize yapalım. Kimsenin beklemediği, hayal bile etmediği bir sonucu inşallah 31 Mart günü sandıktan çıkaracağız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Zekeriya Yapıcıoğlu Batman Gazze İnsan Hakları Partiler Belediye Politika Güncel Haberler

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