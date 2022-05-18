Huawei Mate Xs 2 global arenada! İşte özellikleri ve fiyatı - Haberler

ABD'den ambargo görmesinin ardından zor bir döneme giren Huawei, yeniden yükseliş için yoğun çalışma temposunu sürdürüyor. Çıkardığı ürünlerle hala önemli bir kitleye hitap eden şirket, amiral gemisi telefonu Huawei Mate Xs 2'yi Nisan ayının sonunda Çin'de tanıtmıştı.

Huawei Mate Xs 2, Snapdragon 888 işlemcisinden güç alıyor

29 Nisan'da Çin'de tanıtılan Huawei Mate Xs 2, küresel pazarda da boy gösterecek. İlk sürümünden herhangi bir farklılık yaşamayan katlanabilir akıllı telefon, gücünü 5 nanometre fabrikasyon sürecinden geçen Snapdragon 888 işlemcisinden alıyor.

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Arka diziliminde 50 Megapiksel ana kamera, 3 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 8 Megapiksel 3x telefoto lens bulunan Huawei Mate Xs 2, ön tarafta 10.7 Megapiksel özçekim kamerası ile donatılıyor. Bunlara ek olarak 7.8 inç büyüklüğünde 120 Hz hızında ve 2840 x 2200 çözünürlükte OLED ekran bulunuyor.

Huawei Mate Xs 2 teknik özellikleri