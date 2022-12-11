Hollanda'da "Sörf Yapan Noel Babalar" Etkinliği Düzenlendi

Noel Baba gibi giyinmiş yüzlerce sörfçü, Cumartesi günü Hollanda'nın Lahey şehrinde, soğuk Kuzey Denizi'nin Scheveningen sahiline indi.

Uluslararası üne sahip "Sörf Yapan Noel Babalar" etkinliğinin Hollanda versiyonunda sörfçüler sis ve soğuğa rağmen iyi vakit geçirdi ve Kuzey Denizi'nin dalgalarına meydan okudu.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Cocoa Beach ve Avustralya'daki Bondi Beach gibi yerlerde bir süredir popüler olan "Sörf Yapan Noel Babalar" etkinliği Avrupa'da ise henüz yeni düzenlenmeye başladı.

"Sörf Yapan Noel Babalar" ilk kez 2009 yılında ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cocoa Beach'te düzenlendi. O zamandan bu yana etkinlik, katılımcıların Noel Baba kılığına girip sörf yaparken seyircilerin sahilden izlediği ve her sene düzenlenen uluslararası bir festival haline geldi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Lahey'den bildiriyor.(XHTV)