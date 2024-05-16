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Hizbullah, İsrail'in sınır hattındaki askeri hedefe SİHA ile saldırdı

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Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınır hattında yer alan Metulla yerleşim birimindeki askeri hedefe silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırı düzenlediğini duyurdu. İki adet S-5 tipi füze taşıyan SİHA'yla, bölgede konuşlu askeri araç ve çevresindeki askerlere saldırı gerçekleştirildiği kaydedildi.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınır hattında yer alan Metulla yerleşim birimindeki askeri hedefe "ilk defa" silahlı insansız hava aracı ( Siha ) ile saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyinde sınır hattı üzerinde yer alan Metulla yerleşim birimindeki askeri hedefin vurulduğu ifade edildi.

İki adet S-5 tipi füze taşıyan Siha'yla, bölgede konuşlu askeri araç ve çevresindeki askerlere saldırı gerçekleştirildiği kaydedildi.

Hizbullah, SİHA saldırısı nedeniyle İsrail askerleri arasında ölü ve yaralıların olduğunu belirtirken, İsrail ordusundan ise olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Güncel

İnsansız Hava Aracı Lübnan İsrail SİHA Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

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