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HISTRIA ATLAS adlı tanker kurtarılarak güvenli bölgeye demirletildi

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Bulgaristan'dan Mısır'a gitmekte olan Liberya bayraklı tanker, Çanakkale Boğazı'ndan çıkış yaparken makine arızası yaşadı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı römorkör tarafından kurtarılan tanker, Bozcaada'daki güvenli bölgeye demirletildi. Çanakkale Boğazı geçişlerine bir süre kapatılan bölge, saat 04.25'te yeniden açıldı.

HISTRIA ATLAS" adlı tanker kurtarılarak güvenli bölgeye demirletildi.

Bulgaristan'dan Mısır'a gitmekte olan Liberya bayraklı 180 metre uzunluğundaki 26 bin 310 grostonluk "MT/ HISTRIA ATLAS" adlı tankerde, Çanakkale Boğazı'ndan çıkış yaptığı sırada makine arızası meydana geldi.

Gemi kaptanının haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı "Kurtarma-14" römorkörü tarafından yedeklenen tanker, Gemi Trafik Hizmetlerinin (VTS) talimatıyla Bozcaada'daki güvenli bölgeye demirletildi.

Tanker arızası nedeniyle bir süre güney-kuzey yönünde transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı saat 04.25'te yeniden açıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Çanakkale Boğazı Bulgaristan Bozcaada Liberya Mısır Denizcilik Ulaşım Güvenlik Dünya Güncel Haberler

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