Hırvatistan ve Hindistan Ortaklık Anlaşmaları İmzaladı

Hırvatistan ve Hindistan Ortaklık Anlaşmaları İmzaladı
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Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi, tarım, kültür ve bilim alanlarında işbirliği yapmak üzere dört önemli anlaşma imzaladı. Plenkovic, iki ülke arasındaki ticaretin 250 milyon dolar olduğunu belirtti.

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi, tarım, kültür ve bilim alanında işbirliği anlaşmaları imzaladı.

Plenkovic, başkent Zagreb'i ziyaret eden Modi'yi resmi törenle karşıladı. Plenkovic ve Modi'nin başkanlık ettiği heyetler, basına kapalı toplantı düzenledi.

Görüşmelerin ardından yapılan ortak basın toplantısında konuşan Plenkovic, iki ülke arasındaki ilişkinin arttığını ve Modi'nin ziyaretinin en üst düzeydeki temasların devamı niteliğinde olduğunu vurguladı.

İkili işbirliği kapsamında dört önemli anlaşma imzaladıklarını aktaran Plenkovic, " Tarım, kültür, bilim alanlarında ve Zagreb Üniversitesi ile Hindistan'daki ortaklar arasında Hint dili ve kültürü konusunda anlaşmalar imzalandı. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 250 milyon dolar." ifadelerini kullandı.

Plenkovic, Avrupa Birliği (AB) ile Hindistan arasında serbest ticaret anlaşması yapılmasını desteklediğini belirtti.

Modi ile küresel konuları da konuştuklarını dile getiren Plenkovic, "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını, İsrail ile İran arasında çıkan savaşı görüştük." dedi.

"Hindistan ile Hırvatistan arasındaki ikili ilişkileri geliştirme çabaları sürecek"

Modi de Zagreb'de kendisine gösterilen ilgiden ve karşılamadan dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

İki ülkeyi ortak değerlerin birleştirdiğini söyleyen Modi, şunları kaydetti:

"Hindistan ile Hırvatistan arasındaki ikili ilişkileri geliştirme çabaları sürecek. Savunma sanayi, ilaç sektörü, tarım, bilgi teknolojileri, dijital teknolojiler, yenilenebilir enerji, yarı iletkenler, gemi inşası ve siber güvenlik gibi alanlarda işbirliğini artıracağız. Ekonomilerimiz arasında birçok sektörde benzerlikler olduğunu tespit ettik. Bu benzerlikler ortaklıklarımız açısından faydalı olacak."

Öte yandan Modi, Hırvatistan'ı ziyaret eden ilk Hindistan Başbakanı oldu.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir - Güncel
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