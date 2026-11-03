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Altay'ın 45 yaşındaki golcüsü Uluç, men cezası bitince sahalara dönmeye hazırlanıyor

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Altay'ın 45 yaşındaki golcüsü Uluç, men cezası bitince sahalara dönmeye hazırlanıyor
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Altay'da geçen sezon bahis soruşturmasında 12 ay men cezası alan 45 yaşındaki santrfor Murat Uluç'un cezası sona erdi. Teknik direktör Tuna Üzümcü'nün cumartesi deplasmanda Etimesgut SK maçında şans vermesi halinde Uluç forma giyebilecek.

3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Altay'da geçen sezon bahis soruşturmasında 12 ay müsabakalardan men cezası alan 45 yaşındaki santrfor Murat Uluç, cezasının sona ermesiyle yeşil sahalara dönmeye hazırlanıyor. Sezon başından bu yana antrenmanlarda yer alan tecrübeli golcü, oynanan 9 karşılaşmada forma giyemedi. Teknik direktör Tuna Üzümcü'nün cumartesi günü deplasmanda oynanacak Etimesgut SK maçında şans vermesi halinde Murat Uluç'un görev yapabileceği ifade edildi.

Kariyerinde resmi maçlarda 154 gol kaydeden Murat Uluç; 1'inci Lig, 2'nci Lig, 3'üncü Lig ve Türkiye Kupası'nda gol atan en yaşlı futbolcu ünvanlarını elinde bulunduruyor. Murat Uluç, 2019 yılında futbolu bırakarak kulüpte sportif direktör ve antrenör olarak görev aldıktan sonra Altay'ın transfer yasağıyla 2022'de sahalara geri dönmüştü. Daha önce futbolu 3 yıl bırakan Murat, yine 1 yıllık aradan sonra tekrar forma giymeye hazırlanıyor. Ligin en yaşlı futbolcusu olacak Murat Uluç, eski takım arkadaşı da olan teknik direktör Tuna Üzümcü'den 1.5 yaş büyük.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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