Hırvatistan'ın Milli Günü Ankara'da Kutlandı

(ANKARA) - Hırvatistan'ın Ankara Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic, Hırvatistan'ın Milli Günü ve Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda, ülkesinin Türkiye ile NATO müttefikleri olarak ortak güvenlik konusunda sorumluluk paylaştıklarını belirterek, "Barışçıl, istikrarlı ve ekonomik olarak güçlü bir Güneydoğu Avrupa konusunda ortak çıkarlara sahibiz" dedi.

Hırvatistan'ın Milli Günü ve Silahlı Kuvvetler Günü Ankara'da Divan Otel'de düzenlenen resepsiyon ile kutlandı. Çok sayıda yabancı misyon temsilcisinin katıldığı resepsiyona Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya da katıldı. İki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından açılış konuşmalarına geçildi.

Hırvatistan'ın Ankara Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic, Hırvatistan'ın özgürlüğünün, demokrasisinin, Avrupa kimliğinin, barış ve iş birliğine olan bağlılığının kutlandığını belirterek, bugünün Hırvatistan'ın ilk demokratik olarak seçilen çok partili parlamentosunun kurulduğu güne dayandığını söyledi. Cvitanovic, "Bu, modern, özgür ve demokratik Hırvat devletine giden yolda en önemli dönüm noktalarından biriydi" dedi.

Türkiye'nin bağımsız Hırvatistan Cumhuriyeti'ni ilk tanıyan ülkelerden biri olduğuna dikkat çeken Cvitanovic, "Diplomatik ilişkilerimiz 1992 yılında tesis edildi ve o günden bugüne, ortak bir sınırı paylaşmayan, ancak sıklıkla komşu gibi hisseden iki dost ülke, iki müttefik ve iki toplum arasında ilişkiler geliştirdik" ifadelerini kullandı.

BÜYÜKELÇİ CVITANOVIC, DOĞAL AFETLERDEKİ DAYANIŞMAYA DİKKAT ÇEKTİ

Cvitanovic, iki ülke arasındaki dostluğun gerçek değerinin sadece resmi toplantılarda görülmeyeceğini, bu değerin sözlerden çok eylemleri önemli olduğu anlarda ortaya çıktığını dile getirdi. Hırvatistan'ın bunu çok iyi bildiğini belirten Cvitanovic, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2020 yılında Hırvatistan'ı vuran yıkıcı depremin ardından Türkiye, destek ve dayanışma gösterdi. Bu unutulmayacaktır. Orman yangınları Türkiye'yi tehdit ettiğinde, Hırvatistan yangın söndürme uçakları gönderdi. 2023 yılında Türkiye'yi vuran depremde, Hırvat kurtarma ekipleri, afetten en çok etkilenen Hatay ve Kahramanmaraş'a doğru yola çıktı. Bunlar sadece sivil koruma operasyonları değildi. Bu anlar, dostluğun insani bir yüz kazandığı anlardı. Dayanışma, kurtarma ekiplerinin geri dönüşüyle son bulmadı. Hırvatistan, depremden etkilenen bölgelerde okulların da dahil olduğu eğitim tesislerinin yeniden inşasını desteklemeye devam etti."

İki ülkenin ortaklığının, dayanışmanın çok ötesinde olduğunu vurgulayan Büyükelçi Cvitanovic, iki ülkenin güvenlik, bölgesel istikrar, ekonomi, savunma sanayii ve iş birliği, turizm, kültür ve eğitim alanlarında iş birliği yaptığını kaydetti. Cvitanovic, "NATO müttefikleri olarak ortak güvenlik konusunda sorumluluk paylaşıyoruz. Avrupa ve Akdeniz coğrafyasına ait ülkeler olarak barışçıl, istikrarlı ve ekonomik olarak güçlü bir Güneydoğu Avrupa konusunda ortak çıkarlara sahibiz. Hırvatistan ile Türkiye arasındaki ekonomik iş birliği gelecekte de özel bir ilgiyi hak etmektedir. Enerji, ulaştırma, altyapı, denizcilik işleri, bilişim teknolojileri, turizm, savunma sanayii ve bu alanlardaki yatırım imkanları yalnızca kağıt üzerindeki sektörler değildir. Bunlar istihdamın olduğu, şirketlerin büyüdüğü, şehirlerin birbirine bağlandığı ve devletlerin daha dayanıklı hale geldiği alanlardır" dedi.

"BALKANLARDA DİYALOGU TEŞVİK ETME YÖNÜNDEKİ ÇABALARIMIZ HER ZAMANKİNDEN ÖNEMLİ"

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kulaklıya, konuşmasında Türkiye ve Hırvatistan'ın tarihi ve kültürel bağlara sahip iki dost ve müttefik ülke olduğuna vurgu yaptı. 1992 yılından bu yana ilişkilerin dostluk ve güçlü siyasi irade temelinde geliştiğine işaret eden Kulaklıkaya, son yıllardaki üst düzey ziyaret ve temasların çeşitli alanlardaki iş birliğine güçlü bir ivme kazandırdığını söyledi.

Kulaklıkaya, "Karmaşık bir jeopolitik manzaraya sahip bölgenin kalbinde yer alan iki ülke olarak, Balkanlar'da diyalog ve uzlaşmayı teşvik etme yönündeki ortak çabalarımız her zamankinden daha da öneme sahiptir. İkili, üçlü ve çok taraflı mekanizmalar aracılığıyla bölgemizde barış, refah ve istikrarı korumak için yakın iş birliği içindeyiz. Türkiye'nin, Hırvatistan'ın son aşamasına giren OECD üyelik sürecini desteklediğini de vurgulamak isterim" ifadelerini kullandı.

Hırvatistan'ın NATO içinde de Türkiye için vazgeçilmez, çok değerli bir müttefik ve ortak olduğunu dile getiren Kulaklıkaya, "İttifakla ilişkilerimizin gelişmesine ve savunma iş birliğimizde kazanılan ivmeye büyük önem veriyoruz. Ortak çevremizde karşı karşıya bulunduğumuz karmaşık ve birbiriyle bağlantılı güvenlik tehditleri karşısında, askeri ve savunma bağlarımızı güçlendirmeyi sürdürmeliyiz. Türk savunma şirketleri, etkileyici bir modernizasyon sürecinden geçen Hırvatistan ordusunun ihtiyaçlarını karşılamaya hazırdır" diye konuştu.

"HIRVAT ŞİRKETLERİNİN TÜRKİYE'YE İLGİSİNİN ARTMASINDAN MEMNUNİYET DUYUYORUZ"

Kulaklıkaya, ekonomik bağların yıllar içinde güçlendiğine dikkat çekerek, "İkili ticaret hacmimiz 1 milyar Euro'yu aşarken, Türkiye'den Hırvatistan'a yapılan yatırımlar 180 milyon Euro'yu geçti. Özellikle turizm, enerji, inşaat ve ulaştırma alanlarında Hırvatistan'a yatırım yapan Türk şirketlerinin sayısının artmasını, bunun yerel kalkınmaya katkıda bulunmasını ve inovasyonu teşvik etmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Hırvat şirketlerinin Türkiye'ye olan ilgisinin artmakta olduğunu görmekten de memnuniyet duyuyoruz" dedi.

