Hindistan'daki Holi Festivali'nden Renkli Görüntüler Güncel Haberler BHOPAL, 7 Mart (Xinhua) -- Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinin başkenti Bhopal'da renkli toz boyalara bulanmış kadınlar Holi Festivali'ni kutluyor, 6 Mart 2023. Renklerin festivali Holi, bahar mevsiminin başlangıcını simgeliyor. BHOPAL, 7 Mart (Xinhua) -- Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinin başkenti Bhopal'da renkli toz boyalara bulanmış kadınlar Holi Festivali'ni kutluyor, 6 Mart 2023. Renklerin festivali Holi, bahar mevsiminin başlangıcını simgeliyor. (Fotoğraf: Str/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel India Güncel Haberler

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