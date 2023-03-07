Hindistan'daki Holi Festivali'nden Renkli Görüntüler
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BHOPAL, 7 Mart (Xinhua) -- Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinin başkenti Bhopal'da renkli toz boyalara bulanmış kadınlar Holi Festivali'ni kutluyor, 6 Mart 2023. Renklerin festivali Holi, bahar mevsiminin başlangıcını simgeliyor.
BHOPAL, 7 Mart (Xinhua) -- Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinin başkenti Bhopal'da renkli toz boyalara bulanmış kadınlar Holi Festivali'ni kutluyor, 6 Mart 2023. Renklerin festivali Holi, bahar mevsiminin başlangıcını simgeliyor. (Fotoğraf: Str/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel