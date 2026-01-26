CHP'li Gürer'in Dinlediği Besici: "Yem Fiyatları Pahalı. Gücümüz Yetmiyor. Köyde 20 Aile Hayvancılık Yapıyordu, Şimdi 5–6'ya Düştü"

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in Ankara'nın Haymana ilçesine bağlı Culuk Mahallesi'nde dinlediği besici Zafer Özyiğit, "Önceden 400 davar vardı, 400 davardan 50–60 davara düştü. Yayamıyor, bakamıyorum. Bize kimse destek çıkmıyor. Yem alamıyorum. Yem fiyatları pahalı. Gücümüz yetmiyor. Köyde 20 aile hayvancılık yapıyordu, şimdi 5–6'ya düştü. Göç de var. Köyde kimse kalmadı. Bizim gibi 60 kişi kaldı, başka da kimse yok. Bir Allah'ın kulu Tarım Bakanlığından gelip de 'derdiniz nedir' demiyor" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Ankara'nın Culuk Mahallesi'nde ahır ve ağılları gezdi. Gürer, mevsimin dönmesiyle birlikte hayvanların yavrulamaya başladığını ancak buna rağmen hayvancılıkla uğraşanların büyük ölçüde sorunlarına çözüm beklediğini vurguladı. Gürer, "Dün de hayvancılık yapanlar bugün kazanamıyoruz diyor ve hayvancılığı bırakıyor. Şu anda ciddi sorunlar yaşıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Köyde 20 aile hayvancılık yapıyordu, şimdi 5–6'ya düştü"

Köyde besicilik yapan Zafer Özyiğit, yaşanan süreci anlattı. Özyiğit, "Önceden 400 davar vardı, 400 davardan 50–60 davara düştü. Yayamıyor, bakamıyorum. bize kimse destek çıkmıyor. Yem alamıyorum. Yem fiyatları pahalı. Gücümüz yetmiyor" dedi. Meraların daraldığını ve hayvanların meraya çıkamadıklarını belirten Özyiğit, sorunun yalnızca kendi ailesine ait olmadığını vurgulayarak, "Bu sadece bir kişi değil, köyün tamamı böyle. Köyde 20 aile hayvancılık yapıyordu, şimdi 5–6'ya düştü. Göç de var. Köyde kimse kalmadı. Bizim gibi 60 kişi kaldı, başka da kimse yok. Bir Allah'ın kulu Tarım Bakanlığından gelip de 'derdiniz nedir' demiyor" diyerek tepki gösterdi.

"Hayvancılık sürdürülebilir olmaktan çıktı"

Culuk Köyü Muhtarı İsmet Gökdemir de geçmişte köyde 50 bin baş hayvan ve 2 bin büyükbaş bulunduğunu, bugün ise toplam hayvan sayısının 2 bin 500'ü ancak bulduğunu ifade etti. Gençlerin köyde kalmadığını, girdi maliyetlerinin her geçen gün arttığını belirten Gökdemir, "Yem desen öyle, çoban bulunmuyor. Hayvancılık sürdürülebilir olmaktan çıktı. Sürekli göç veriyoruz" dedi.

Köyün tarım potansiyeline rağmen üretimin sürdürülemediğine dikkati çeken Gökdemir, yaş ortalamasının 65'in üzerine çıktığını, bu yaşla çiftçilik yapılmaya çalışıldığını belirterek, "Yaklaşık 100–120 bin dönüm arazimiz var. İç Anadolu'nun en geniş topraklarına sahibiz ama hayvan varlığı en fazla azalan yerlerden biri haline geldik" ifadelerini kullandı.

"Üretim yok ama tüketim hızla artıyor"

CHP Haymana İlçe Başkanı Kasım Koç da köylerin hızla boşaldığını vurguladı. Koç, "Köyler boşaldı. Hayvancılık bitiyor. Vatandaş 400 hayvandan 60 hayvana düşmüş. Bunun gibi çok örnek var. Üretim yok ama tüketim hızla artıyor. Köylere hızlı bir dönüş sağlanması gerekiyor. Bunun için Tarım Bakanlığının el atması lazım. Hem tarıma hem hayvancılığa özel destek gerekiyor" çağrısında bulundu. Koç, Tarım Bakanı'na seslenerek, "Çiftçinin, besicinin sesini duysunlar. Köyleri bir gezsinler" dedi.

"Kent çevresinde tarım arazileri daraldıkça, hayvancılık geriledikçe hayvan dışarıdan gelecek"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Culuk Köyü'nde gördüklerinin Türkiye genelinde yaşanan sorunun özeti olduğunu belirterek, "Burası Ankara'nın Haymana ilçesine bağlı Culuk Köyü. Kent çevresinde tarım arazileri daraldıkça, hayvancılık geriledikçe hayvan dışarıdan gelecek. Bu da nakliye demek, fiyatların daha da artması demek" dedi.

Gürer, ithal hayvana yönelmenin kalite ve lezzet kaybına yol açtığını söyledi. Büyük kent çevrelerinde tarım arazilerinin korunması ve hayvancılığın sürdürülebilirliğinin sağlanması gerektiğini vurgulayan Gürer, ağılın mevcut durumuna dikkati çekerek, "Bu ağıl, tüm olumsuz koşullara rağmen üretimin, besiciliğin sürdürüldüğü bir yer. Burada hayvancılık yapanlar çok zor şartlarda çalışıyor. Modern ahırlar yok. Veterineri, aşısı, bakımı, işçiliği yetersiz. Eldeki imkanlarla üretim sürdürülmeye çalışılıyor" diye konuştu.