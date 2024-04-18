Hayrat İnsani Yardım Derneği Brezilya'da 5 Bin Kur'an-ı Kerim Dağıtıyor

Hayrat İnsani Yardım Derneği, "Dünya Kur'an Okuyor" sloganıyla yürüttüğü faaliyet kapsamında, Brezilya'da 5 bin Kur'an-ı Kerim'i dağıtıyor.

Derneğin açıklamasına göre, yurt içinde ve dışında yapılan yardımlar kapsamında "Dünya Kur'an Okuyor" sloganıyla bugüne kadar 41 ülkede 1 milyon 400 binden fazla Kur'an-ı Kerim dağıtıldı.

Son olarak Brezilya'ya gönderilen 5 bin Kur'an-ı Kerim'in 3 bini Amazonas, Goias, Rio de Janeiro, Sao Paulo'nun da aralarında bulunduğu bölgelerdeki Müslümanlara ulaştırıldı, 2 bin Kur'an-ı Kerim'in de ülkenin farklı bölgelerinde dağıtılması planlanıyor.

Dernek yetkilileri, "Dünya Kur'an Okuyor" projesi kapsamında kendilerine verdikleri destekten dolayı Türk Hava Yollarına teşekkür etti ve gelecek dönemde de bu bağlamdaki faaliyetlerin hız kesmeden devam edeceğini belirtti.