Havza OSB'ye ayçiçeği yağı rafineri tesisi kurulacak

Havza Organize Sanayi Bölgesinde ( Osb ) ayçiçeği yağı rafineri tesisi kurmak isteyen firma, yaklaşık 20 dekar yer tahsisi talebinde bulundu.

Havza Osb'de yaklaşık 20 dekar yer tahsis talebinde bulunan iş insanı Arif Ulusoy ve Cafer Yılmazer, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz'i ziyaret etti.

İş insanları, yapacakları yatırım hakkında İkiz ve Havza OSB Müdürü Hasbi Altuntaş'a bilgi verdi.

İkiz, OSB'de açılan fabrikalar ile Havza'nın göç almaya başladığını dile getirerek, "20 yıl önce temellerini atmış olduğumuz OSB, artık ekonomiye ve istihdama katkı veren bir yer oldu. İnşallah 10 milyon metrekare alana yükselen Havza OSB, Karadeniz'in en büyük OSB'si olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Yeni yatırımlarla ilçemizde tersine göç hızlanacak. Havza OSB, bölgenin çekim merkezi oldu." dedi.

Ulusoy ise kuracakları tesiste sıcak sıkım rafine ayçiçeği yağı imal etmeyi planladıklarını belirterek, "Havza ve bölgede üretilen ayçiçeğinin kalitesi, yağ üretimi için uygun. Havza OSB, ikmal ve lojistik imkanları bakımdan bizlere önemli avantaj sağlamakta. Ayrıca Havzalı olarak burada yatırım yapmak ve gençlerimize iş imkanı sunmak bizim için onur olacak." ifadesini kullandı.

Yılmazer de kuracakları tesiste ilk etapta yaklaşık 70 kişinin istihdam edileceğini anlatarak, tam kapasite üretime geçtiklerinde bu sayının 150'ye ulaşacağını, yatırım bedelinin ise 3,5 milyon dolar olduğunu kaydetti.