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Havza OSB'de Alan Genişlemesi Yapılacak Sahada İnceleme Yapıldı

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Havza Organize Sanayi Bölgesinde ( Osb ) alan genişlemesi yapılacak sahada inceleme yapıldı.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, Havza Osb'de alan genişlemesi yapılacak sahada inceleme gerçekleştirdi.

Heyete Havza Kaymakamı Mustafa Ayva, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar ile Havza OSB Müdürü Hasbi Altuntaş eşlik etti.

Muş, Havza OSB'nin 1 milyon metrekare olan mevcut alanının 10 milyon metrekareye çıkarıldığını belirterek, "Havza OSB'miz, ülkemize ve bölgemize değer katacak."dedi.

Özdemir ise Havza OSB'nin Karadeniz'in en büyük OSB'si olma yolunda emmin adımlarla ilerlediğini kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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