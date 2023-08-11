Havza'da Simit ve Poğaça Üretimi Yapan İşletmelere Denetim

Havza Belediyesi zabıta ekipleri ile Havza İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde simit ve poğaça üretimi yapan fırınlar ve pastanelere yönelik denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde gramaj, fiyat karşılaştırması ve sağlık kuralı kontrol edildi.

Samsun'un Havza ilçesinde imalathaneler denetlendi.

Havza Belediyesi zabıta ekipleri ile Havza İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde ilçe genelinde faaliyet gösteren simit ve poğaça üretimi yapan fırınlar ve pastanelere yönelik denetimler gerçekleştirildi. Ekipler denetimlerde simit ve poğaçaların gramajı ile fiyat karşılaştırması yaparak, işletme sahiplerine ve çalışanlara bilgiler verdi. İmalathanelerde sağlık kuralına uyulup uyulmadığını da kontrol eden ekipler, imalathanelerde kullanılan ürünlerin son kullanma tarihlerini de kontrol etti.

"Önceliğimiz halkımızın sağlığını korumak"

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, gıda üretiminde halk sağlığını ve gramaj konusunda hassasiyet gösteren işletmelere teşekkür ederek, "Bu denetimlerle amacımız, üretilen ve satışı yapılan gıdaların sağlıklı bir şekilde halkımıza sunulmasıdır. Özellikle hijyen ve gramaj konusunda çok hassasız. Bu konuda vatandaşlarımızın taleplerini ve şikayetlerini de dikkate alıyoruz. Zabıta ekiplerimiz, 7/24 halkımızın hizmetindedir. Önceliğimiz halkımızın sağlığını korumak ve verdikleri paranın karşılığını almaları" dedi. - SAMSUN