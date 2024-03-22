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Havza Anaokulu Öğrencileri Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü İçin Jandarma Komutanlığını Ziyaret Etti

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Havza Anaokulu öğrencileri, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında Havza İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Okul müdürü Hasan Geyik ve öğretmenler nezaretinde gerçekleştirilen ziyarette öğrenciler, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak'a, yaptıkları Türk bayrağı ve Atatürk portesini hediye etti.

Ziyarette öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunularak, jandarmayı tanıtıcı çizgi film izletildi, boyama kitabı hediye edildi.

Parlak, öğrencilere şehitlik, gazilik, jandarmanın görevleri, 112 kullanımı ve genel güvenlik hakkında da bilgi verdi.

Çocuklar, ziyaretin son bölümünde ise jandarma araçlarını inceledi.

Kaynak: AA / Güncel

Çanakkale Zaferi Jandarma 18 Mart Havza Güvenlik Güncel Haberler

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