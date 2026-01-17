HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Nacar, lifebox, AJet ve ROKETSAN katkılarıyla düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2025 yılında çektiği Türkiye ve dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafı inceledi.

Mehmet Akif Nacar, " Gazze : Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın İsrail saldırıları ve ambargosu altındaki Gazze Şeridi'nde açlığa mahkum edilen Filistinlilerin, kısıtlı miktardaki un ve bebek mamasına ulaşabilmek için Gazze'deki Zikim Sınır Kapısı yakınlarındaki yardım noktasında yoğunluk oluşturduğu anlara ilişkin fotoğrafını seçti.

Nacar, "Portre" kategorisinde ise Cem Özdel'in Senegalli genç kızın Awa Marie Fall'un yazdığı, kadın mahremiyetini konu alan "Kırık Çiçeklerin Yumuşak Işığı" adlı romanını okurkenki ana ait "Rastgeldi" fotoğrafına oy verdi.

"Haber" kategorisinde tercihini Arif Hüdaverdi Yaman'ın TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilen geçit törenine ilişkin "Mavi vatanımız" fotoğrafından yana kullanan Nacar, "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Galatasaray ile Bodo/Glimt takımlarının RAMS Park'taki karşılaşması öncesinde Galatasaray taraftarının, yaptığı koreografi ile Filistin'e destek vermesini konu alan "Statların dili" fotoğrafını seçti.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat" karesine oy veren Nacar, "Günlük Hayat" kategorisinde Gerald Anderson'un Kenya'nın başkenti Nairobi'deki Mathare gecekondu bölgesinde yaşayan çocukların, yetersiz okul ve altyapı koşulları ile elektrik eksikliği nedeniyle mum ışığında ders çalışarak eğitimlerini sürdürmeye çalışmalarını ortaya koyan "Her şeye rağmen" fotoğrafını tercih etti.

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, "Yılın Kareleri" oylamasına ilişkin değerlendirmesinde, Gazze kategorisinde un çuvalları taşıyan insanların bir yerden başka bir yere göç ediş anlarına ilişkin yürüyüşlerini, o hayatları, ıstırapları gösteren fotoğrafı en değerli fotoğraflardan biri olarak seçtiğini söyledi.

Onun yanı sıra birbirinden güzel doğa, spor etkinlikleri ve günlük yaşama ilişkin fotoğraflar bulunduğunu vurgulayan Nacar, "Bu fotoğraflar içerisinde doğal yaşamı en güzel özetleyen ve yurdumuzun çeşitli bölgelerinden alıntılanmış kareler, insan yaşamları, makineleşmenin getirdiği bağımlılıktan arındırılmış, bağımsız hayatların yaşadığı ortamlarda, Nemrut Dağı, Van ve doğal ortamlarda çekilmiş güzel fotoğraflar vardı. O fotoğraflardan seçme şansım oldu." dedi.

Nacar, "Bunlar aslında aynı zamanda tarihi de yazacak olan fotoğraflar. Hep savaşları kazananlar tarih yazmayacak. Bu fotoğraflar da tarih yazmış olacak. İnşallah bu güzel gelenek gelecek dönemde de devam eder. 2026 yılı da inşallah böyle acıların fotoğrafını değil, daha güzel, mutlulukların fotoğraflarını seçeceğimiz bir yıl olur diye temenni ediyorum." ifadelerine yer verdi.

2025'in savunma sanayisi açısından büyük başarılarla geçen bir yıl olduğunu vurgulayan Nacar, şunları kaydetti:

"Aslında oradan da fotoğraflar vardı, o fotoğraflardan da seçim yaptık. Gerçekten hem ülkemizin güvenliği hem insanlığın barış ve huzuru için geliştirdiğimiz teknolojilerin güzel fotoğraf kareleriyle özetlediği de bir yıl oldu. Biz de güzel bir fotoğrafı seçmiş olduk. 2025 yılında aslında TCG ANADOLU'nun ve birçok önemli gemimizin TEKNOFEST öncesi boğazda bir geçişi olmuştu. Bu geçişin 2023 yılı 29 Ekim'de 100 gemiyle olanında ben de bulunmuştum. O anı hatırlattığı için bizim de katkılarımız olması dolayısıyla duygusal bir bağ oluşturduğumuz, milli gemilerimizin milli sistemleriyle gurur duyduğumuz fotoğraflardan bir tanesini seçtim."

Oylama 15 Şubat'a kadar sürecek

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.