Adanalı kebapçı Cihangir Korkmaz, sıcaklığı göstermek için güneşte Adana Kebap pişirdi. Bu video yüzbinlerce kişi tarafından izlenip beğenildi.

Havanın sıcaklığını göstermek için güneşte kebap pişirdi, yüzbinlerce kişi izledi

Kebapçı Cihangir Korkmaz:

-"Güneşin sıcağında kebap yapabileceğimizi gösterdik"

ADANA Adanalı kebapçı Cihangir Korkmaz, sıcaklığı göstermek için güneşte Adana Kebap pişirdi. Bu video yüzbinlerce kişi tarafından izlenip beğenildi.

Türkiye'nin en sıcak illerinden biri olan Adana'da termometreler 52 dereceyi gösterdi. Kebap ustaları ise mangal ateşinde 80-90 derecede çalışıyor.Adanalı kebapçı Cihangir Korkmaz'da hava sıcaklığını göstermek için güneşin sıcaklığıyla kebap pişirdi. Videoda birisiyle cep telefonuyla konuşan Korkmaz, Adanalıların güneş ile anlaşma yaptığını söyledi.

Ayrıca Korkmaz videoda, "Dayıcım çık gel. Adana öyle çok sıcak bir yer değil. Yayla burası. Adanalılar güneş ile anlaşma yaptı artık güneş buraya çok gelmiyor" derken elini camdan dışarı çıkartıp güneşin sıcaklığıyla da kebabı pişirdi. Bu anları sosyal medyada paylaşan Korkmaz, yüzbinlerce kişi tarafından izlenip beğenildi.

"Çok güzel bir anı oldu"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Cihangir Korkmaz, "Adana gerçekten çok sıcak. Biz kebap ustaları ise 80-90 derece sıcaklıklarda çalışıyoruz. Ancak Adana'da güneşin sıcaklığıyla yumurta pişirenler, çay demleyenler var. Bizde kebapçı olarak güneşin sıcaklığıyla kebabın pişebileceğini göstermek için böyle bir video hazırlayıp sosyal medyada paylaştık. Video inanılmaz şekilde etkileşim aldı ve yüzbinlerce kişi tarafından izlenip beğenildi. Bizler için de çok güzel bir anı oldu" dedi.