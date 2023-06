Hataylılara Kömbe Kargo İle Ulaşıyor

- Memleketine hasret kalan Hataylılara, bayramların vazgeçilmezi kömbe kargo ile ulaşıyor

HATAY - Hatay'da deprem dolayısıyla memleketini terk etmek zorunda kalan vatandaşlar, bayramların vazgeçilmezi olan kömbeye kargoyla ulaşıyor.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde en çok hasarı Hatay aldı. Depremlerden dolayı bayrama buruk girecek olan Hatay' da hazırlıklar da devam ediyor. Deprem dolayısıyla memleketini terk eden Hataylılar, bayramların vazgeçilmezi olan tescilli kömbe kurabiyesine ye bu yıl hasret kaldı. Antakya ilçesine kurulan prefabrik çarşıda pastanecilik yapan Mehtap Gümüş, iş yerinde ürettiği kömbeleri kargo yoluyla hemşerilerine ulaştırmaya başladı.

"Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz"

Depremde 2 iş yerinin de ağır hasar aldığını ve prefabrik çarşıda üretime devam ettiğini belirterek Mehtap Gümüş, "Akdeniz ve Sümerler Mahallesinde 2 şubemiz vardı. Maalesef 2'side ağır hasarlı. Sağ olsunlar, burada prefabrik çarşıda bize yer verdiler. Ürünlerimizi tekrar yapmaya başladık. Bayram geliyor, şimdi kömbe mesaimiz devam ediyor. Kömbeler, cevizli, hurmalı ve sade olarak yapılıyor. Şehir dışına da siparişimiz var. Eskisi gibi olmasa da inşallah yeniden ayağa kalkacağız. Hatay'da bayramların vazgeçilmezidir kömbe. Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Hataylılar, maalesef her birimiz bir yere savrulduk ama bizi her yerden arayarak sipariş veriyorlar" dedi.

Kömbe ustası Selma Soydin ise bayramlarda her Hataylının evinde bulunan bir kurabiye olduğuna dikkat çekerek "Hatay'a özgü, özel baharatlarla yapılmış bir kurabiyedir. Kömbe cevizli, sade ve hurmalı olarak yapılır. 20 dakikada hamur hazırlanır ve pişirme süresi fırınına göre 30 ile 45 dakika arasında değişir. Bayramlarda her Hataylının evinde yapılan bir kurabiyedir" ifadelerini kullandı.