Hatay'ın Payas ilçesinde depremzedelere TOKİ tarafından yapılan konutların anahtarları teslim edildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Payas ilçesinde afetzedeler için Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yapılan 256 konutun anahtarı, törenle hak sahiplerine verildi.

Vali Mustafa Masatlı, konutların yapıldığı Çağlalık Mahallesi'nde gerçekleştirilen törende 6 Şubat 2023'teki afette en fazla hasara uğrayan şehirlerin başında Hatay'ın geldiğini söyledi.

Kentte 80 binin üzerinde binanın yıkımını gerçekleştirdiklerini belirten Hatay Valisi Masatlı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Uzun bir süre yıkım konuştuk ancak şimdi yapımı, yeniden inşayı ve dokuzuncu kez şehrimizi inşa etmeyi konuşuyoruz. Barınmadan iaşeye, sağlıktan eğitime, esnafımıza destekten kalıcı konutlarımızın yapımına kadar kısa zamanda tüm alan ve sektörlerde büyük yol katettik. Payas ilçemizde TOKİ marifetiyle 1351 kalıcı konutumuzun inşaatını gerçekleştirmekteyiz. 3 Şubat 2024'te Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle afet konutlarının kura çekimi gerçekleştirilmişti. Payas ilçemizde 698 hak sahibimizin çekilen kurayla yeni evleri belirlendi. Bugün de belirlenen 256 konutumuzun anahtar teslimini gerçekleştirmek üzere bir aradayız. Vatandaşlarımıza yeni evlerinin hayırlı uğurlu olmasını ve yeni evlerinde çok mutlu olmalarını temenni ediyorum. Devlet millet el ele, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliği, sayın bakanlarımızın ve devletimizin tüm unsurlarının kararlılığı ve varlığıyla daha güçlü, güzel bir Hatay'ımıza kavuşacağımıza inancımızın tam olduğunu bir kez daha belirtmek isterim."

Konuşmasının ardından afetzedelere konutlarının anahtarını teslim eden Vali Masatlı, daha sonra beraberindekilerle vatandaşların evlerini gezdi.

"Bir senede bize evimizi teslim ettiler"

Anahtarını teslim alan depremzede Ali Çürük, evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Konutların yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Çürük, "Cumhurbaşkanı'mız başta olmak üzere emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bir senede bize evimizi teslim ettiler. Mutluyuz, teşekkür ederim." dedi.

Depremzede Fatma Aslan, evinin anahtarını almanın sevincini yaşadığını belirtti.

Törene Vali Yardımcısı Doğukan Mızrak, Payas Kaymakamı Kürşad Karaca, Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş ile vatandaşlar katıldı.