Tırın yedek lastiğinden eroin ve sentetik uyuşturucu çıktı - Haberler

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Tırın yedek lastiğinden eroin ve sentetik uyuşturucu çıktı

Hatay'ın Erzin ilçesinde, yedek lastiğinde 41 kilo 140 gram sentetik uyuşturucu ve 6 kilo 400 gram eroin ele geçirilen tırın sürücüsü gözaltına alındı.

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Hatay'ın Erzin ilçesinde, yedek lastiğinde 41 kilo 140 gram sentetik uyuşturucu ve 6 kilo 400 gram eroin ele geçirilen tırın sürücüsü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticaretinin önlenmesi çalışmaları kapsamında ilçe merkezindeki bir tırı durdurdu.

Araçta, narkotik köpeğiyle yapılan aramada yedek lastiğe gizlenmiş 41 kilo 140 gram sentetik uyuşturucu ve 6 kilo 400 gram eroin bulundu.

Sürücü H.Y. gözaltına alındı.

Öte yandan, polis kamerasına yedek lastikte uyuşturucu ele geçirilmesi yansıdı.

AA / Güncel

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