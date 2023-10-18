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Hatay'da otomobil ile tanker çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Hatay'ın Hassa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile tanker çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.