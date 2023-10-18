Hatay'da otomobil ile tanker çarpıştı, 1 kişi yaralandı
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Hatay'ın Hassa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile tanker çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Hatay'ın Hassa ilçesinde otomobil ile tankerin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Hatay-Kilis yolu Hassa ilçesi Aktepe kavşağında N.Y. idaresindeki 31 ADN 501 plakalı otomobil ile M.C. idaresindeki 27 ARF 918 plakalı tanker çarpıştı. Kazada N.Y. isimli otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla Hassa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada otomobilde maddi hasar oluştu.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel