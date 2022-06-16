Gün batımı görenleri hayran bıraktı Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşanan gün batımı görenleri hayran bıraktı. Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşanan gün batımı görenleri hayran bıraktı. Dünyanın en uzun sahillerinden biri olan Samandağ sahilinde gün batımıyla birlikte kızıla bürünen gökyüzünde kartpostallık görüntüler oluştu. Samandağ sahilinde gün batımıyla birlikte gökyüzü kızıla büründü. Bulutların arasından yansıyan güneş ışınları görsel bir şölen oluştururken, gün batımıyla teknelerin birleşimi kartpostallık görüntüler ortaya çıkarttı. (Alican Gümüş - İHA) İhlas Haber Ajansı / Güncel Samandağ Hatay Güncel Haberler

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