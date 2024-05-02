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Hatay'da İki Hırsızlık Olayına Karışan Şüpheli Tutuklandı

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Hatay'da, İskenderun ilçesindeki otodan ve iş yerinden hırsızlık olaylarına karıştığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Hatay'da, iki farklı hırsızlık olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ilçesindeki otodan ve iş yerinden hırsızlık olaylarının şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, kimliği belirlenen şüpheli, adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüpheli Ç.T. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

İskenderun Hatay Güvenlik Hırsızlık Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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