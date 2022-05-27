Hatay'da faturasız ilaç ve medikal malzeme ele geçirildi - Haberler

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Hatay'da faturasız ilaç ve medikal malzeme ele geçirildi

AA - Erdal Türkoğlu - Güncel
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Hatay'da faturasız ilaç ve medikal malzeme ele geçirildi

Reyhanlı ilçesinde faturasız 1443 kutu ilaç ve 1377 parça medikal malzeme ele geçirildi.

Reyhanlı ilçesinde faturasız 1443 kutu ilaç ve 1377 parça medikal malzeme ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalar sonucu kargo kutularında faturasız ilaç gönderileceği bilgisine ulaştı.

Reyhanlı'da G.E'ye ait kargo kutularını inceleyen ekipler, faturasız 1443 kutu ilaç ve 1377 parça medikal malzeme ile 15 şişe kaçak parfüm ve 3 kol saati tespit etti.

G.E. hakkında adli işlem başlatıldı.

AA / Erdal Türkoğlu - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, İlaç, Güncel, Haberler

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