Hatay'da 1 Milyon TL Değerinde Makaron Ele Geçirildi

Hatay'ın Hassa ilçesinde polis ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada, 1 milyon 575 bin TL değerinde, 1 milyon 50 bin makaron ele geçirildi. Kaçakçılık olaylarına yönelik çalışmalarını sürdüren Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Hassa ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada bu miktarlarda makaron buldu.

Hatay'ın Hassa ilçesinde polis ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada, aramada 1 milyon 575 bin TL değerinde, 1 milyon 50 bin makaron ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri kaçakçılık olaylarına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüyor. Yapılan çalışmalarda, 29 Kasım tarihinde Hassa ilçesi Akbez yolu uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan aramada 1 milyon 575 bin TL değerinde, 1 milyon 50 bin makaron ele geçirildi. Olayla ilgili olarak araç sürücüsü K.Ü. hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefetten işlem yapıldı. - HATAY