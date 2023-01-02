HASKÖY'ÜN 66 YILLIK SORUNU ÇÖZÜME KAVUŞTURULDU

MUŞ'un Hasköy İlçesinde 1957 yılından bu yana süren ev, arazi ve işyerlerinin tapu sorunu, çözüme kavuşturuldu.

Muş'un Hasköy ilçesinde 1957 yılından bu yana çözülemeyen tapu sorunu yaklaşık 800 taşınmaz parselin Milli Emlak Müdürlüğünce hak sahiplerine satılması üzere Hasköy Belediye Başkanlığına devredilmesiyle sona erdi. Hasköy Belediye Başkanı Hikmet Karayel'in girişimleri sonucu yıllara tabi olan problem, uzun uğraşlar sonucu çözüme kavuşturuldu. Hasköy Belediyesi adına alınan tapular, müracaatta bulunan hak sahiplerine satışı yapılarak, devredilmeye başlandı.

Özellikle ilçeye getirilen hizmetlerde devlet büyüklerinin büyük bir emeğinin olduğunu vurgulayan Başkan Karayel, 'Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemizin en büyük sorunu olan ve çok büyük zorluklar çektiğimiz, 66 yıldır çözülemeyen tapu sorununu çözmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hasköy'ün yüzde 80'i hazine işgalcisi olarak görünmekteydi. Bu dönemde yürüttüğümüz çalışmalar içerisinde, bu işimizi bitirdik. Halkımızın satışına sunduk. Tapular belediyemiz tarafından verilecek. Halkımıza hayırlı ve uğurlu olsun diye konuştu.

İŞSİZLİK SORUNUNA ÇÖZÜM

Hasköy ilçesinin önemli sorunlarından birinin tapu olduğunu ifade eden Karayel, 'Bu 66 yıldır çözülemeyen bir sorundu. Göreve geldiğimden sonra seçim manifestosunda söz verdiğim işlerimin birçoğunu hayata geçirdik. Özellikle ilçemizde tekstil adına hiçbir şey yoktu. Gençlerimiz İstanbul, Adana'ya çalışmak için gidiyordu. Hasköy ilçemize tekstil fabrikası açtık. İlk zamanlar bu tekstil fabrikasında 250 kişi çalışıyordu, şuanda 400 kişi çalışıyor. Bununla kalmayıp 3 tane daha yeni tekstil fabrikası açtık. Şuanda yaklaşık bin gencimiz tekstil fabrikalarında çalışıyor dedi.

HASKÖY İLÇESİ 2023'TE DOĞALGAZ'A KAVUŞUYOR

Birçok hizmetin ilçeye kazandırıldığını vurgulayan Karayel, ayrıca ilçeye doğalgazın kavuşturulması için çalışmaların sürdürüldüğünü ifade ederek, 2023 yılının nisan ayından sonra ilçede doğalgaz çalışmalarına başlanacağını ve ağustos ayı gibi ilçenin doğalgaza kavuşacağını dile getirdi.