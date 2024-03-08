Hasankeyf Kaymakamı Lise Öğrencilerini Ziyaret Etti

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, lise öğrencilerini ziyaret etti.

Hasankeyf Beşir Tutuş Çok Programlı Anadolu Lisesini ziyaret eden İmrak, okulda incelemelerde bulundu.

İmrak, okul müdürü ve okulda görevli öğretmenlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra sınıfları gezen İmrak, öğrencilerle sohbet etti, talep ve ihtiyaçlarını dinledi.