Hasankeyf ilçesinde arıcılığın geliştirilmesi için 50 kovan desteği sağlandı

Batman'da Arıcılığın Geliştirilmesi ve Bal Üretiminin Artırılması Projesi kapsamında Hasankeyf ilçesinde 5 arıcıya 50 kovan desteği sağlandı.

Proje kapsamında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde dağıtım töreni düzenlendi.

Törende yüzde 75 hibeli, 5 arıcıya 10'ar adet polen tuzaklı boş arı kovanı teslim edildi.

Kaymakam Mehmet Ali İmrak, törende, ilçede arıcılık yapan vatandaşların çalışmalarını bilinçli yapması için desteklerinin süreceğini belirtti.

İmrak, "Hasankeyf'te üretilen balın piyasada hakkettiği değeri bulması için elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız. Desteklerinden dolayı Valimiz Sayın Ekrem Canalp'e teşekkür ediyorum." dedi.

Törene, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muharrem Aksoy ve kurum personelleri katıldı.