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Hapis cezası kesinleşen DEAŞ'lı, ayağından vurularak yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Anıl Atar - Güncel
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Hapis cezası kesinleşen DEAŞ'lı, ayağından vurularak yakalandı

ADANA'da, terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürütüp, silahlı eylem hazırlığında olduğu belirlenen tutuksuz sanık İrfan Çamgöz (42) için istenen 7 yıl 6 ay hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı.

ADANA'da, terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürütüp, silahlı eylem hazırlığında olduğu belirlenen tutuksuz sanık İrfan Çamgöz (42) için istenen 7 yıl 6 ay hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Çamgöz, polisin 'dur' ihtarına uymayınca ayağından vurularak yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına Suriye'deki çatışma bölgelerine eleman temini faaliyetinde bulunduğu iddiasıyla 2015'te tutuklanıp, cezasını tamamladıktan sonra 2019'da tahliye olan İrfan Çamgöz'ün, örgüte eleman kazandırma faaliyetine devam ettiğini belirledi. TEM ekiplerince takibe alınan 'Ebu-Ahmet' kod adlı İrfan Çamgöz'ün, silahlı ve bombalı eylem hazırlığında olduğu belirlendi. Harekete geçen ekipler, Çamgöz'ü 5 Temmuz 2021'de mezarlık ziyaretine gittiği Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'nda yakalayıp, gözaltına aldı.

'TALİMAT VERİN, EYLEME GEÇELİM'

İrfan Çamgöz'ün evindeki aramalarda da dijital doküman ele geçirildi. Cep telefonu incelemesinde ise örgütün üst düzey yöneticileri ile irtibatlı olduğu tespit edildi. Örgütün sözde Türkiye sorumlusuna ulaşmaya çalıştığı belirlenen Çamgöz'ün, örgüt yöneticilerine, "Birçok kardeşim benimle birlikte çalışma yürütüyor. Bize talimat verin, belirlenen noktalarda eyleme geçelim" dediği belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çamgöz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KAÇIŞ ARAYIŞINDAYMIŞ

Geçen yıl Eylül ayında tutuksuz yargılanmak üzere yeniden tahliye edilen İrfan Çamgöz hakkında 'terör örgütüne üye olmak' suçundan verilen 7 yıl 6 ay hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Çamgöz'ün, cezaevine gitmemek için örgütün kontrolündeki bölgelere kaçma arayışında olduğu belirlendi. Ekipler, Çamgöz'ün son olarak Yüreğir ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde görüldüğünü belirledi. Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan Çamgöz, sağ ayağından vurularak yakalandı. Hastanedeki tedavisinin ardından emniyete götürülen Çamgöz, önce adliyeye ardından da cezaevine gönderildi.


Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Güncel

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