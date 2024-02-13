Hanoi'de Kaligrafi Festivali Başladı
Vietnam'ın başkenti Hanoi'de her yıl düzenlenen kaligrafi festivali bu yıl 3 Şubat'ta başladı. Vietnamlı onlarca kaligrafi sanatçısı, ziyaretçilere hünerlerini sergilemek üzere etkinliğe davet edildi. Festival 19 Şubat'ta sona erecek.
HANOİ, 13 Şubat (Xinhua) -- Vietnam'ın başkenti Hanoi'de her yıl düzenlenen kaligrafi festivali bu yıl 3 Şubat'ta başladı.
Vietnamlı onlarca kaligrafi sanatçısı, ziyaretçilere hünerlerini sergilemek üzere etkinliğe davet edildi. Festival 19 Şubat'ta sona erecek.