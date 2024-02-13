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Hanoi'de Kaligrafi Festivali Başladı

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Vietnam'ın başkenti Hanoi'de her yıl düzenlenen kaligrafi festivali bu yıl 3 Şubat'ta başladı. Vietnamlı onlarca kaligrafi sanatçısı, ziyaretçilere hünerlerini sergilemek üzere etkinliğe davet edildi. Festival 19 Şubat'ta sona erecek.

HANOİ, 13 Şubat (Xinhua) -- Vietnam'ın başkenti Hanoi'de her yıl düzenlenen kaligrafi festivali bu yıl 3 Şubat'ta başladı.

Vietnamlı onlarca kaligrafi sanatçısı, ziyaretçilere hünerlerini sergilemek üzere etkinliğe davet edildi. Festival 19 Şubat'ta sona erecek.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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