HAMİLE EŞİNİ ÖLDÜREN SANIĞA İLK DURUŞMADA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET - Haberler

ÜMRANİYE'DE dini nikahla birlikte yaşadığı Hasret Dalkoparan'ı (20) 5 aylık hamileyken ve kucağında 1 yaşında çocuğu olduğu sırada 5 el ateş ederek öldüren Ozan Dum (21) ilk duruşmada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ümraniye Adem Yavuz Mahallesi'nde 4 Şubat 2022 tarihinde Ozan Dum (21) dini nikahla birlikte yaşadığı Hasret Dalkoparan'ı (20) 5 aylık hamileyken ve kucağında 1 yaşındaki çocuğu olduğu sırada tabancayla 5 el ateş ederek öldürdü. Ozan Dum tutuklanırken hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Tasarlayarak kasten öldürme" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

BABA: KIZIMI KARNINDA BEBEĞİ VARKEN ÖLDÜRDÜ

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Demirören Haber Ajansı / Güncel