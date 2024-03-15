Üye Girişi
Haberler

Halepçe'de Kimyasal Saldırıdan Kalan Patlamamış Bombalar Tehlike Saçıyor

Güncelleme:

Irak'ta Baas rejiminin 16 Mart 1988'de Halepçe kentine düzenlediği kimyasal saldırıdan kalan patlamamış bombalar kent sakinlerinin hayatlarını riske atıyor. Saldırının üzerinden yıllar geçse de katliamda yakınlarını kaybeden Halepçelilerin acısı devam ederken, bir yandan da saldırılardan kalan patlamamış bombaların varlığı kent sakinlerini tedirgin ediyor.

Irak'ta Baas rejiminin 16 Mart 1988'de Halepçe kentine düzenlediği kimyasal saldırıdan kalan patlamamış bombalar kent sakinlerinin hayatlarını riske atıyor.

Irak savaş uçakları 36 yıl önce Saddam Hüseyin'in talimatıyla Halepçe halkının üzerine gaz bombaları yağdırdı. Kimyasal saldırı sonucu çoğu çocuk ve kadın 5 bin kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı.

Saldırının üzerinden yıllar geçse de katliamda yakınlarını kaybeden Halepçelilerin acısı devam ederken, bir yandan da saldırılardan kalan patlamamış bombaların varlığı kent sakinlerini tedirgin ediyor.

"7 ev içinde (üzeri betonla örtülen) bu bombalar bulunuyor"

Halepçe Kimyasal Saldırılar Kurbanı Derneği Başkanı Lokman Abdulkadir, saldırının 36. yılında kentteki patlamamış bombaların tehlikesine ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Abdulkadir, "Şu an patlamayan kimyasal bombalar Halepçe halkı üzerinde tehdit olmaya devam ediyor. 7 ev içinde (üzeri betonla örtülen) bu bombalar bulunuyor. Bunların kimyasal mı yoksa başka bir bomba mı olduğu belli değil." ifadelerini kullandı.

Yaşanan acıların daha da görünür olması için bu bombaların Halepçe anıtının yanına konulup korunması gerektiğini belirten Abdulkadir, "Bir aile bombayı su kuyusuna attıklarını söylüyor. Bu çok büyük bir tehlike. 1988 yılından kalan bombaların içindeki gazların yer altı sularına karışması tehlikesi var. Çünkü vatandaşlar bu suyu içiyor." diye konuştu.

Abdulkadir, saldırı sonrası bombaların gömülmesi için çimento kullanıldığını ancak bunun kalıcı bir çözüm olmadığını kaydetti.

Patlamamış bombayı su kuyusuna atıp üzerine beton döktüler

Saldırıda yakınlarını kaybeden 52 yaşındaki Rizgar Hasan, saldırı sonrası evlerinin yıkıldığını ve 14-15 metre derinliğinde bir çukur açıldığını kaydetti.

Hasan, "Burada düşüp patlamayan bir bomba gördüm. Biz de onu su kuyusuna attık ve üzerini toprakla örttük." dedi.

Irak Savunma Bakanlığından geçen yıllarda gelen bir heyetin kentte incelemelerde bulunduğu aktaran Hasan, "Bombanın derhal kuyudan çıkarılması gerektiğini belirttiler ancak o günden bu yana bölgeye gelen olmadı. Bomba da yeraltı suları için tehlike oluşturuyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Irak Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Erdoğan İncedayı kimdir? Zafer Partisi Denizli Kale Belediye Başkan Adayı Erdoğan İncedayı kaç yaşında, nereli? Mahmut Elihayrat kimdir? Memleket Partisi Konya Ereğli Belediye Başkan Adayı Mahmut Elihayrat kaç yaşında, nereli? Kemran Vezir kimdir? Zafer Partisi Denizli Honaz Belediye Başkan Adayı Kemran Vezir kaç yaşında, nereli? Osman Kaçar kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli - Çal Belediye Başkan adayı Osman Kaçar kaç yaşında, nereli? Adem Irakın kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli - Buldan Belediye Başkan adayı Adem Irakın kaç yaşında, nereli? Serhat Bedir Gidiş kimdir? Zafer Partisi Denizli Güney Belediye Başkan Adayı Serhat Bedir Gidiş kaç yaşında, nereli? Mehmet Dönmez kimdir? AK Parti Hatay- İskenderun Belediye Başkan adayı Mehmet Dönmez kaç yaşında, nereli? Selahattin Çolak kimdir? AK Parti Hatay- Hassa Belediye Başkan adayı Selahattin Çolak kaç yaşında, nereli? Oğuz Uslu kimdir? Memleket Partisi Kocaeli Kandıra Belediye Başkan Adayı Oğuz Uslu kaç yaşında, nereli? Değer Tultak kimdir? AK Parti Hatay- Arsuz Belediye Başkana dayı Değer Tultak kaç yaşında, nereli? Timur Duman kimdir? Memleket Partisi Kocaeli İzmit Belediye Başkan Adayı Timur Duman kaç yaşında, nereli? Rıfat Sarı kimdir? AK Parti Hatay- Altınözü Belediye Başkan adayı Rıfat Sarı kaç yaşında, nereli? Mehmet Şentürk kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli - Bozkurt Belediye Başkan adayı Mehmet Şentürk kaç yaşında, nereli? Sezayi Pütün kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli - Beyağaç Belediye Başkan adayı Sezayi Pütün kaç yaşında, nereli? İlyas Cirit kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli - Bekilli Belediye Başkan adayı İlyas Cirit kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title