Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Mevlid-i Nebi Haftası programına katıldı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Din Görevlileri Haftası çerçevesinde düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası programına katıldı. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve konferanslar düzenlendi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Din Görevlileri Haftası çerçevesinde düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası programına katıldı.

Hakkari Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda, toplumun dini ve kültürel değerlerine olan saygı ve bağlılığı pekiştirmeye yönelik yapılan program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Program İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu'nun konuşması ardından Van İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık'ın "Peygamberimiz, İman ve İstikamet" konulu konferansıyla son buldu.

Vali Çelik, bu yıl Hacı Gür Camii'nde hatim ile teravih namazı kıldıran Mahmut Kaya ve Faysal Kaya isimli imamlara başarı belgelerini takdim ederek, programda emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. - HAKKARİ