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Hakkari'de Şehit Yakınları ve Gaziler Onuruna İftar Programı Düzenlendi

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Hakkari Valiliği tarafından düzenlenen iftar programında, şehit yakınları ve gaziler bir araya geldi. Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, programda yaptığı konuşmada, şehitlerin anılmasının önemine vurgu yaparak, onların mekanlarının cennet olmasını diledi. Programa, askeri yetkililer, vali yardımcısı, başsavcı, emniyet müdürü, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri de katıldı.

Hakkari Valiliğince, kentteki şehit yakınları ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi.

Öğretmenevindeki programda konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, şehit aileleri ve gazilerle bir arada bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Çanakkale Zaferi'nin önemine değinen Çelik, "Bizlere düşen, hepimize düşen iyiliği ve doğruyu, hak olanın yanında durabilmek. Şehitlerimizi her daim anmak bizim en önemli görevlerimiz arasındadır. Allah onlardan razı olsun. Bu toprakları vatan yapan ve vatan kalması için canını feda eden tüm şehitlerimizden Allah razı olsun. Rabbim onların mekanlarını cennet eylesin. Rabbim onlarla cennetinde buluştursun." diye konuştu.

Çelik, İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu'nun okuduğu duanın ardından masaları gezerek katılımcılarla sohbet etti, onların sorun ve taleplerini dinledi.

Programa, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Mehmet Yasin Kalın, Vali Yardımcısı Furkan Berber, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, kurum amirleri, şehit yakınları, gaziler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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