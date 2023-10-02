Hakkari Valisi Arjin ve Samet kardeşlere yardım eli uzattı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Arjin ve Samet kardeşlerin günlük yaşantılarını kolaylaştırmak için akülü tekerlekli sandalye hediye ederek yollarının asfaltlanması için de ilgili birimlere talimat verdi.

Hakkari'de göreve başladığı günden beri ilçe, belde, köy ve mezralarda denetim ve ziyaretlerde bulunan Vali Ali Çelik, devletin her konuda vatandaşın yanında olduğunu söyledi. Yüksekova ilçesinde yaşayan ve kas hastalığı ile mücadele eden Arjin ve Samet Baysal kardeşlerin zorlu yaşam hikayesi, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'e ulaşmalarının ardından umut dolu bir sona ulaştı. Kas hastası olan Arjin ve Samet isimli iki kardeş, yaşadıkları zorlukları sosyal medya üzerinden Vali Ali Çelik'e ulaştırdı. Üç katlı evde yaşayan ve evlerinin yolunun asfalt olmaması sebebiyle büyük sıkıntılar çeken kardeşler, yaşadıkları zorlukları tüm detaylarıyla anlatıp Vali Çelik'ten yardım istedi.

Yardım çağrısına kayıtsız kalmayan Vali Çelik, Baysal ailesinin başka ihtiyaçlarının olup olmadığını da öğrenmek için bizzat evlerini ziyaret etti. Vali Çelik, Baysal kardeşlere akülü sandalye hediye ederek yolun asfaltlanması için talimat verdi Vali Çelik'in ihtiyaçları yerinde tespit etmek ve ailenin sorunlarına yerinde çözüm bulmak amacıyla yaptığı ziyarette, Arjin ve Samet kardeşlerin günlük yaşantılarını kolaylaştırmak için akülü tekerlekli sandalye hediye ederek yolun asfaltlanması için de ilgili birimlere talimat verdi.

"Devletin gülen yüzünü gördük"

Baysal ailesi, Vali Çelik'in insani yönü, samimiyeti ve merhameti karşısında devletin gülen yüzünü ve şefkatli elini gördüklerini belirterek teşekkür ettiler.

"Devletimiz her konuda vatandaşımızın yanında"

24 saat Hakkari'nin hizmetinde olduğuna dikkat çeken Vali Çelik, "Büyük bir gururla söylüyorum ki devletimiz her konuda, her alanda vatandaşımızın yanında. Bizler tüm kamu kurumlarımızla 24 saat Hakkari'nin emrindeyiz. Elimizden geldiğince, devletimizin imkanları dahilinde sorunlara çözüm üretmek için ciddi bir gayret içerisindeyiz. Ancak özellikle altını çizmek isterim ki engellilik sadece bireyin değil toplumuzun ortak sorunu. Dolayısıyla bu konuda hepimiz sorumluyuz ve hepimiz aktif rol üstlenmeliyiz. Birbirimizin hayatını kolaylaştırmak için saygı, sevgi ve empatiye ihtiyacımız var" diye konuştu.

"Bize ulaşmaktan çekinmeyin"

Baysal ailesine misafirperverliklerinden dolayı da teşekkür eden Vali Çelik, "Sizlerin mutluluğu benim için çok önemli. Herhangi bir konuda destek veya yardım ihtiyacınız olduğunda, valilik makamımız ve devletimizin tüm kapıları, diğer tüm Hakkarili hemşehrilerimiz gibi size de açıktır. Hiçbir hemşehrim bize ulaşmaktan çekinmesin" dedi. - HAKKARİ