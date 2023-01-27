Hakkari'de terör operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi Güncel Haberler Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi. Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar sonucunda ilçe kırsalında "Eren Abluka Sonbahar Kış-5 Şehit Jandarma Üsteğmen Murat Bek 2023-28 Operasyonu" düzenlendi. Operasyonda, kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 13 şarjör ve 160 fişek ile mutfak tüpü ele geçirildi. Kaynak: AA / Güncel Hakkari Güncel Haberler

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